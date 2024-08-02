健康網》想當媽先搞定黃體素 醫：若不足恐增流產風險

醫師指出，黃體素不足會降低受孕機率，即使懷孕也可能導致流產或提高早產風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黃體素不足容易導致經期紊亂及情緒問題，對於備孕中的女性影響更大。茂盛醫院不孕症科主治醫師張其真指出，黃體素不足不僅會降低受孕機率，即使成功懷孕也可能因為無法提供胎兒足夠健全的生長環境，導致流產或提高早產風險。

黃體素的功能

張其真表示，黃體素主要由卵巢的黃體細胞分泌，負責調節月經週期、促使子宮內膜分化、維持子宮內膜穩定、有助乳腺細胞新陳代謝等，也會影響情緒穩定。黃體素的濃度會隨著女性生理週期每個階段有所不同，正常情況下會在黃體期達到高峰，讓子宮內膜增生，為受精卵提供良好的生長環境，若未懷孕，子宮內膜會剝落形成月經。

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黃體素異常症狀

張其真指出，當黃體素不足時，可能導致月經不來、經期紊亂、經前症候群、經血量異常、經前點狀出血等，以及出現頭痛、腹脹、水腫、乳房疼痛等症狀。若是更年期黃體素過低，還可能產生嚴重失眠、焦慮、熱潮紅與情緒憂鬱，對於備孕中的女性則會讓受孕機率降低，即使成功懷孕也可能因為無法提供胎兒足夠健全的生長環境，導致流產或早產風險。

而黃體素過高，可能會讓月經不來、發生排卵異常，並造成皮脂分泌增加，使皮膚更容易出油及形成粉刺，也可能出現水腫、脹氣、變胖等問題，並連帶產生情緒低落、失眠、記性差等症狀。

醫師表示，當黃體素不足時，可能導致月經不來、經期紊亂、經前症候群、經血量異常、經前點狀出血等症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

利用黃體素調經、備孕

當月經嚴重遲來，張其真表示，可以先利用黃體素藥物來增加黃體素濃度，接著再停止藥物降低黃體素濃度，造成撤回性出血使子宮內膜剝落出血產生月經。若希望能延經，則可以持續服用黃體素藥物，將黃體素濃度維持在高峰，讓經期能夠順利延後。

至於有懷孕規劃的女性，透過適量補充黃體素，可以幫助子宮內壁增厚，提升受精卵著床的機率，針對懷孕中女性，臨床上也常使用黃體素作為安胎藥，能讓胚胎發育更安定。

她也提醒，黃體素不建議自行補充，應經醫師評估後根據自身狀況挑選適合的方式與劑量，以免產生副作用造成反效果。

更多黃體素相關資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢

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