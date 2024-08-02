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5秒頭痛如針刺 醫師：別輕忽「冰錐頭痛」
〔記者王捷／台南報導〕40歲吳姓男子因頭痛就診，症狀如針刺般短暫，每次不超過5秒，台南安南醫院經神經內科杜宜憲醫師診斷，確定為「原發性刺戳性頭痛」又稱為「冰錐頭痛」，給予適當藥物治療，一週後症狀顯著改善。
吳男自述，這種頭痛症狀突然發作且位置不固定，有時甚至痛到頭會歪一下。起初發作頻繁，每小時數次，令他感到極為不適。與常見的抽痛或脹痛不同，吳男的頭痛感覺像針尖或釘子刺入，疼痛間隔無症狀，但不知何時會再次發作，讓他感到十分緊張。
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杜醫師解釋，「冰錐頭痛」主要特徵是針刺感，一般發作時間僅1到3秒鐘。這種頭痛常見於偏頭痛患者，尤其在偏頭痛發作部位。此外，雖然冰錐頭痛特徵明顯，但診斷時仍需排除其他可能，如帶狀疱疹或三叉自律神經頭痛，以避免誤診。
針對冰錐頭痛的治療，杜醫師表示，通常在數天至數週內可自行痊癒，除非疼痛過於頻繁或難以忍受，否則不需進一步用藥。若頭痛伴隨流淚、紅眼等症狀，建議及早就診，以獲得適當的治療。杜醫師提醒民眾，遇到類似症狀時，應及時就醫，不要忽視這種特殊的頭痛表現。
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