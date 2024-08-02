健康網》運動完記得皮膚保養！ 醫曝水嫩肌7關鍵

醫師指出，使用乾淨毛巾擦汗，避免用手直接觸摸臉部，可減少細菌和汗液對肌膚的刺激；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動後如何擁有水嫩肌？漫雲思境診所院長王佑鑫表示，若是沒有適當清潔，汗水和細菌是許多皮膚問題的根源，給出7關鍵，包括：卸妝、使用消毒濕巾、攜帶乾淨毛巾、及時更換衣服、快速洗澡、保濕、補充水分。

王佑鑫在臉書專頁「皮膚專科 王佑鑫醫師」發文表示，運動員們長時間的辛勤訓練，辛苦程度真的不是我們能想像的，而他們也常常在悶熱和持續的摩擦下遇到各種皮膚問題。

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他表示，雖然我們不像運動員每天高強度訓練，平常運動後，也應該同樣重視皮膚的清潔與保養，若沒有適當清潔，汗水與細菌會是造成很多皮膚問題的根源。

運動後清潔不慎5問題

●毛囊炎：汗水和摩擦可導致毛囊發炎，出現紅色小疹子或膿包，常見於大腿、臀部和背部。

●機械性痤瘡：長時間穿著緊身運動服或護具壓迫皮膚，造成毛囊堵塞，進而發展成痤瘡。

●熱疹（汗疹）：炎熱環境下過量出汗導致汗管阻塞，形成小水泡或紅疹，通常出現在身體褶皺部位。

●皮膚摩擦症（擦傷）：運動裝備或衣物與皮膚摩擦，特別是在濕潤條件下，可能導致痛楚或皮膚損傷。

●真菌感染：如足癬（香港腳），常見於因穿戴潮濕運動鞋而濕度高的腳部，導致搔癢、脫皮。

醫師建議，運動後補充足夠的水分，有助於整體的代謝和皮膚健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

運動後維持肌膚的關鍵是什麼呢？王佑鑫指出，綜合美國皮膚科醫學會建議，有以下7個重點。

●卸妝：運動前確保臉部清潔，使用無油配方的卸妝產品，以避免毛孔堵塞。

●使用消毒濕巾：使用健身器材前，先以消毒濕巾擦拭，減少皮膚接觸細菌的風險。

●攜帶乾淨毛巾：使用乾淨毛巾擦汗，避免用手直接觸摸臉部，減少細菌和汗液對肌膚的刺激。

●及時更換衣服：運動後立即換上乾淨的衣服，可以防止細菌滋生和皮膚問題。

●快速洗澡：運動完，伸展緩和後儘快洗澡，使用溫和的清潔產品，特別是容易堵塞汗腺的區域。

●保濕：洗完澡及時用適合自己膚質的保濕乳液或凝膠來補水，保持肌膚的水油平衡。

●補充水分：運動後補充足夠的水分，有助於整體的代謝和皮膚健康。

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