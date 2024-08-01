青壯世代心理健康支持方案上路 4步驟快速預約

衛福部建置專屬網站，供民眾查詢「青壯世代心理健康支持方案」合作機構。（網站截圖）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人生活壓力大、壯世代更面臨家庭與工作兩頭燒的困境，不少人有心理方面的困擾，衛福部與8大公、學、協會合作的「青壯世代心理健康支持方案」今起正式上路，15歲到45歲有心理諮商需求的民眾只要完成4步驟，就能取得3次免費心理諮商服務。

衛福部心理健康司長陳亮妤指出，國人常見精神疾患包括憂鬱、焦慮等，以30至45歲人口群盛行率最高，近10年的統計盛行率更高達25-27%，也就是每4人中即有1人有心理困擾，今年擴大提供15歲到45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費心理諮商，目前已有500餘家簽約院所。

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若民眾有相關諮商需求，完成查詢、預約、準備、諮商4步驟，即可取得服務，其中衛福部建置專屬網站，提供地圖索引，讓民眾可以視覺化查詢就近合作機構，接著直接通過電話等方式與院所聯繫，並在諮商前準備好身分證明文件，即可接受諮商服務。

陳亮妤提醒，15歲至45歲民眾如果有心理困擾或感到壓力，需要找人訴說，都可以多加利用，另已使用過「年輕族群心理健康支持方案」的民眾，若有心理諮商需求，也可以使用「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」。

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