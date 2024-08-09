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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4素料非豆製品而是麵粉！ 它「吸滿醬汁」滋味豐富

2024/08/09 07:29

營養師提到，烤麩是由濕麵筋經過發酵、蒸熟後的製品，表面布滿孔洞，烹調時可以吸入滿滿的醬汁。（資料照）

營養師提到，烤麩是由濕麵筋經過發酵、蒸熟後的製品，表面布滿孔洞，烹調時可以吸入滿滿的醬汁。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕素食料理中，不免俗有各種素料製品，但其實有些素料並不是大豆來源喔，而是用麵粉做的！營養師鄭惠文表示，烤麩、麵筋球、麵腸，以及麵輪其實是麵粉製成的，去除澱粉和雜質後，留下富含蛋白質的濕麵筋，像是烤麩是由濕麵筋經過發酵、蒸熟製成，表面布滿孔洞，烹調時吸入滿滿的醬汁，滋味多。不過，仍提醒，這類食物蛋白質種類不同，還是建議與豆製品輪替吃。

鄭惠文在臉書專頁「Rain Bread 飲食信仰-鄭惠文營養師」發文分享，將麵糰反覆搓洗，去除澱粉和雜質後，會留下富含蛋白質的濕麵筋，再經過切割、加工後形成各種麵筋製品！下為常見4種麵筋製品：

●烤麩：由濕麵筋經過發酵、蒸熟後的製品，表面布滿孔洞，烹調時可以吸入滿滿的醬汁。

●麵筋球：濕麵筋切割後揉成求型，再經過油炸製成，因此麵筋球本身熱量不低。

●麵腸：由濕麵筋拉平捲繞製成像牛角的形狀，經過水煮定型而成，通常會切片加入酸菜或是和其他蔬菜拌炒。

●麵輪：將麵腸切成圓片後油炸，常作為大滷鍋的配料。

鄭惠文補充，這些麵筋製品，雖然原料是麵粉，但因為經過水洗澱粉的程序，成品的蛋白質含量是很高的！像是100公克的麵腸，含高達20.6公克的蛋白質、9.7公克碳水化合物和1.9公克脂肪；烤麩雖在食品營養成分資料庫沒有資料，但營養組成應該跟麵腸差不多；至於麵筋球和麵輪，有經過油炸，油脂和熱量較高，不建議太常吃！同時，也提醒，雖其蛋白質含量高，但因蛋白質種類不同，還是建議與豆製品輪替吃。

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