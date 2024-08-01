6旬男子罹患糖尿病定期抽血檢查 意外發現7公分大肝腫瘤

光田綜合醫院一般外科醫師彭仲毅（右）表示，王男（左）罹患肝癌，手術切除後恢復良好。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕62歲王姓男子患有糖尿病，例行回診抽血檢驗，意外發現篩檢罹患肝癌的「甲種胎兒蛋白」（alpha-fetoprotein以下稱AFP）數值較高，光田綜合醫院一般外科醫師彭仲毅提醒糖尿病患者，血糖過高時，體內器官像浸在糖水中，肝臟易呈現低度發炎狀態，王男幸早期發現，肝癌約1-2期之間，經自費進行達文西機械手臂切除病灶，術後恢復良好。

王男因患有糖尿病，今（2024）年初回診時抽血檢查發現AFP數值達10.5，診所安排其進行腹部超音波，在影像檢查中發現問題，當即軤他轉診光田綜合醫院進行完整的肝臟機能檢查。經肝膽腸胃科進行電腦斷層後，在肝臟左下處發現近7公分的腫瘤，一般外科立即為他安排進行「達文西機器手臂肝臟切除術」。

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彭仲毅表示，王男為B型肝炎帶原者，並發展為慢性B型肝炎，加上有抽煙、飲酒習慣，增加罹患肝癌的風險，但罹患肝癌並未出現任何不適。強調，肝臟是沉默的器官，不是不無道理，因為肝臟沒有神經，在輕微發炎、肝硬化時都不會感到任何異狀。當患者發覺症狀時，往往都是腫瘤大到碰觸肝表面神經，才會感到疼痛，此時肝臟也差不多要罷工了。

彭仲毅指出，目前肝癌治療仍以「手術切除」為主，如果能大幅度保留肝臟並清除腫瘤，將提高治癒率，未來也不易復發。相比傳統開放手術，達文西機械手臂手術因配有3D影像系統，能提供放大10倍的高清視野，且鏡頭與器械能在腹腔內靈活轉彎，能看到肉眼看不到的死角，讓醫師得以更加精準地清除癌細胞，保留大部分健康組織。

此外，手術傷口小，癒合後不到5公分，相比以往需在肋骨下劃開近40公分的「賓士型」切口，達文西手術減少了術中出血量和對周圍組織的損傷，降低術後痛感。最快3天即能出院，傳統手術則需住院14天，王男因考量其年紀及後續休養計畫，住院5天即返家休養。

彭仲毅提醒患者「定期檢查、及早發現」，並與醫師討論治療方案，可以顯著提高治癒率。此外，積極治療及術後休養，依循醫囑培養良好的飲食和作息習慣，有助於加速恢復肝臟健康。

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