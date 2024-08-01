世界肺癌日》10大癌症死因之首 醫認證「4早點」防癌

醫師表示，肺癌高發病率、高死亡率，應提高防護意識；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年8月1日為世界肺癌日，據112年10大癌症死因顯示，肺癌位居首位，「護肺」刻不容緩！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒呼籲，肺癌高發病率、高死亡率，應提高防護意識，包括：早點戒菸、早點篩檢、早點就醫、早點防護。若發現持續咳嗽、痰中帶有血絲或咳血一段時間、呼吸急促、持續胸痛、聲音沙啞、關節疼痛，或體重突下降等，應就醫檢查。此外，符合肺癌風險因子者，應每2年進行1次肺癌篩檢，遠離肺癌。

黃軒指出，據2020年資料發現，全世界新發癌症排名中，肺癌排名第2，達221萬例；而死亡排名，肺癌則為第1，共180萬例死亡。世界衞生組織（WHO）和國際癌症研究機構（IARC）數據也顯示出，肺癌是全球癌症死亡的主要原因。

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黃軒進一步提及，「惡性腫瘤（癌症）」自民國71年起已經連續41年為國人10大死因的首位，而在10大癌症死因中，又以「肺癌」居首，在衛生福利部公布的「111年十大癌症死因」中，肺癌死亡排名為第1，晚期發現比例也是最高的。因此應提高自我意識，遠離肺癌，並提供4招防護，供民眾參考。

第1招：早點戒菸

黃軒強調，世界衛生組織（WHO）指出，30-50%的癌症是可以避免的，目前已有強烈證據顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，佔70-80%。不只如此，二手菸暴露也會增加肺癌死亡風險，與吸菸者同住，得到肺癌機會比一般民眾高出20-30%，因此應早點戒菸。

第2招：早點防護

如何自我防護？黃軒提及，依世界衛生組織（WHO）資料顯示，除菸害外，二手菸、炒菜油煙、空氣污染、職業暴露（如石綿、粉塵）、肺部病史（肺結核、慢性阻塞性肺病）、肺癌家族史等也是肺癌危險因子。為了降低空污對健康的危害，國民健康署提醒民眾，隨時注意空氣品質監測網訊息，並提供自我防護5要點：

●拒吸二手菸。

●烹煮時開啟排油煙機，多選擇水煮、清蒸方式烹煮食物，可減少PM2.5暴露。

●外出戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，減少細懸浮微粒（PM 2.5）的暴露。

●空品狀況不佳時，減少在戶外活動時間，或改變運動型態，避開交通高峰時段及路段。

●生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

醫師提醒，外出戴口罩，降低空污對健康的危害；圖為情境照。（圖取自freepik）

第3招：早點篩檢

低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，早期發現！黃軒說明，LDCT是目前國際實證，可降低重度吸菸者2成肺癌死亡率，因此衛福部提供，50-74歲男性或45-74歲女性者，具有肺癌家族史；以及50-74歲，吸菸史達30包／年以上的重度吸菸者，提供符合資格的民眾，2年1次的LDCT肺癌篩檢服務。

第4招：早點就醫

黃軒提到，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部警訊，有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。常見肺部7警訊，包括：持續咳嗽，甚至有惡化狀況；痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解；呼吸急促、出現喘鳴聲；持續胸痛且有惡化情形；聲音沙啞；四肢關節疼痛；以及無預警的體重下降、食慾不振。

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