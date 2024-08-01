高雄9家復康巴士「醫療安心通關」 納入高醫岡山醫院接送病患

高雄復康巴士「醫療安心通關」達9家，納入高醫岡山醫院接送病患。（交通局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市復康巴士原本服務8家醫療院所，即無障礙復康巴士即日起再與高雄醫學大學附設高醫岡山醫院（以下簡稱高醫岡山）合作，推出「醫療安心通關服務」，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統合作，讓醫護人員能預先準備醫療服務，縮短搭乘復康巴士就醫民眾之看診時間，提供更有效率的就醫與運輸服務。

交通局表示，有感於搭乘復康巴士民眾因行動不便，於乘車、就醫所需時間是一般人的數倍以上，且若有交通移動的變動將造成很大的困擾，因此交通局與復康巴士、醫療院所自109年起整合推出「醫療安心通關服務」，除原本合作的8家醫療院所外，即日起增加高醫岡山醫院。

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「醫療安心通關服務」目前共計已有9家醫療院所加入，分別為高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、阮綜合醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立民生醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立旗津醫院、高雄市立聯合醫院及高雄醫學大學附設高醫岡山醫院等，透過這項服務將可大幅縮短復康巴士乘客的就醫等待時間，同時也可提高復康巴士的服務周轉率。

交通局長張淑娟表示，112年復康巴士共計服務28萬7370趟次，較111年26萬7717服務趟次，增加1萬9653趟次，透過復康巴士訂車系統與院方門診系統的資訊整合，院方可提前掌握民眾搭乘復康巴士預計抵達與離開醫院時間，由醫護人員安排優先就醫，減少民眾因看診時間延宕致來不及搭乘復康巴士的情形。

經導入快速通關服務後，民眾搭乘復康巴士就診量增加25%，民眾就醫減少就診時間30分鐘，對醫院、民眾及復康巴士的營運均有相當大的幫助。

復康巴士營運業者高雄客運指出，「醫療安心通關服務」確實可提高復康巴士服務周轉率，亦促進運輸資源有效利用，並且可減緩民眾擔心趕不上車的焦慮感。未來交通局將與高雄客運持續洽詢其他醫療院所導入醫療安心通關服務，提升復康巴士服務品質與便利性，為身心障礙民眾打造更友善安心的就醫交通服務。

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