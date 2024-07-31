健康網》保健食品小心吃！日專家：與藥併服恐交互作用

藥學專家提醒，部分保健食品與血壓、血糖相關藥物一起吃，可能引發頭暈等交互作用。圖為情境照，人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年各式保健食品相當多樣，不少民眾也會依照自身需求購買食用；但不少人認為：即使正在服用慢性病藥物，也可以吃保健食品？日本藥學教授表示，保健食品不能治療疾病，且藥物與保健食品一起吃，可能引發頭暈。

日本媒體《中日新聞》報導，岐阜藥科大學藥物動態學研究室教授北市清幸觀察，部分有正在服用高血壓與血糖相關藥物的病友，看到保健食品的廣告提到「血壓」、「血糖」等關鍵字，可能誤會這些保健食品可以改善高血壓、高血糖等問題。北市清幸強調，保健食品適用對象是：血壓與血糖狀況不到需要用藥治療者。

請繼續往下閱讀...

最後北市清幸提醒，若民眾將降血壓或降血糖藥物，與標有「高血壓患者適用」或「高血糖患者適用」的保健食品一起使用，可能導致頭暈或跌倒等交互作用。北市清幸認為使用健康食品前務必小心。

食藥署表示，保健食品經過濃縮、提取、加工等工序，其濃度和含量與普通食品不同，民眾須注意食用量與攝入後反應。圖為情境照。（圖取自PhotoAC）

另外，我國食藥署表示，市售的保健食品和一般的膠囊、片劑食品本來都是食品，但保健食品由於經過了濃縮、提取、加工等工序，其濃度和含量與普通食品不同，因此請留意民眾食用量與注意攝入後的身體反應。尤其患有慢性病或長期服藥的人，可能會發生食物與藥物的相互作用，影響到藥效或增加副作用的發生率，服用時特別要小心。

患有心血管疾病、正在服用抗血小板劑或抗凝血劑的病人，若食用魚油、海豹油、銀杏或維他命E等保健類食品，有可能會影響到人體凝血功能，增加出血風險。

同時，含紅麴或納豆成分的保健類食品的成分結構，與Statins降血脂藥品成分類似，導致藥效增強，並增加不良反應發生風險，引發肝臟或肌肉相關病變等副作用，要避免與降血脂藥合併服用。

最後，食藥署提醒民眾，若發生不明原因瘀青、刷牙時牙齦出血，解深黑色糞便等症狀，請立即就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法