健康網》腦中風恐釀血管性失智症！ 醫曝預防4要點：注意三高

醫師提到，血管性失智症症狀，包含動作遲緩、步態不穩等；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕預計2025年台灣將進入超高齡社會，意味著銀髮族增加，失智盛行率逐年攀升。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，除了阿茲海默症外，如腦中風、慢性腦血管病變等引發的血管性失智症，也屬常見類型。主要症狀為動作遲緩、步態不穩、情緒失控等，且較容易在夜間發生混亂。若想預防血管性失智症，應避免肥胖、三高外，也要減少飲酒、抽菸，養成運動習慣、維持均衡飲食，減低失智症風險。

何謂血管性失智症？謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，血管性失智症主要成因為受特定腦部疾病影響，如腦中風、慢性腦血管病變等，造成腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡，進而引發智力功能退化的疾病。

請繼續往下閱讀...

針對血管性失智症症狀，謝炳賢提到，因腦部受損位置及程度有所不同，主要特性為認知功能退化，症狀包含動作遲緩、步態不穩、情緒失控等，且較容易在夜間發生混亂現象。此外，也常有階梯式惡化，病情容易起伏，有時可維持功能，甚至進步一些；有時卻可能因再次中風而更惡化。

謝炳賢指出，目前對於血管性失智症的藥物治療大多效果有限，因此治療重點在於減少大腦受損風險，主要會針對高血壓、糖尿病、高血脂控制及預防，若是已有中風病史，則可透過抗血小板藥物，如阿斯匹靈，預防腦部血管栓塞，降低腦中風再次發生的機會。

該如何預防血管性失智症？謝炳賢提及，由於血管性失智症與腦部疾病有很大的關連，尤其高血壓更是高風險因子，容易造成血管硬化，進而發生中風，增加血管性失智症的可能。因此想要預防血管性失智症，除了避免肥胖及三高疾病外，也要減少飲酒、抽菸的壞習慣，並養成運動習慣、維持均衡飲食，就能大大減低失智症的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法