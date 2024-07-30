牙齒美白店家涉違反醫師法暫時停業 北市消保官接獲30件申訴

某牙齒美白店家日前因涉嫌違反醫師法突遭檢警搜索，並查扣店內所有器材。（取自Google地圖頁面）

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市信義區、新北市新莊區牙齒美白店家「SW晶亮美齒的專家」，日前因涉嫌違反醫師法突遭檢警搜索，並查扣店內所有器材，導致多名儲值會員權益受損，無法使用已購課程。北市消保官楊麗萍表示，截至昨（29）日已接獲約30件消費者申訴，業者若因故無法繼續提供服務，應就消費者已預付而未使用部分負全額退款之責。

台北市信義區、新北市新莊區牙齒美白店家「SW晶亮美齒的專家」主打45分鐘兩段式照光獨家技術，日前卻因涉嫌違反醫師法突遭檢警搜索，並查扣店內所有器材與產品。該店家因無法營業，關閉臉書粉絲專頁、Instagram、Google地圖商家與官方網站，導致多名儲值會員被強制取消預約，無法使用已購課程，要求全額退款。

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然而，該店家向欲退款會員表示，後續將提供等同價值之產品，已在6月中旬完成居家美白產品研發，並送至相關單位檢測，預計於9月28日檢測完成，生產後預計再花三個月才能正式出貨。多名會員紛紛在該店家Google地圖頁面留下一星評論，「我要做課程或是退費，不是要等價產品」、「直接人去樓空⋯ 還我儲值的錢⋯」。

該店家業者聖合光公司透過律師事務所聲明指出，該公司成立以來從未與客戶發生糾紛，近日因檢警認有違反醫師法疑慮，因此查扣所有器具並命不得進行相關業務，聖合光公司雖認檢警作為確屬誤會，在爭議釐清前僅能無奈配合。

聖合光公司強調，該公司使用的牙齒美白熱源機均為第一等級醫療器材及合法美白凝膠，所有業務均無違反醫師法，將全力配合檢警調查以釐清真相，造成客戶不安與困擾，深感抱歉。

北市消保官楊麗萍表示，截至7月29日已接獲約30件消費者申訴，業者因故無法繼續提供牙齒美白服務，應就消費者已預付而未使用部分負全額退款之責，提醒消費者，若係刷卡購買，可盡速洽詢發卡銀行能否申請信用卡爭議帳款，本案已通報衛生局及業者總公司所在地新北市政府進一步查察及協助消費者處理消費爭議。

某牙齒美白店家突遭檢警搜索暫時停業，多名儲值會員要求全額退款。（民眾提供）

聖合光公司聲明，近日因檢警誤會，遭查扣所有器具並命不得進行相關業務在爭議釐清前僅能無奈配合。（聖合光公司提供）

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