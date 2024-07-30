新北第18家「中和尖山腳」身障日照中心啟用

新北市府副秘書長張其強（中）與學員體驗玩手作，開心合影。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第18家身心障礙者日間照顧中心「中和尖山腳日照中心」30日啟用，讓身心障礙朋友能在地就養、在地樂活，新北市府副秘書長張其強出席開幕式表示，新北將各項資源和人力用到最集中、把服務做到最大最廣，希望在私公協力下攜手將日照中心服務做到「好上更好」。

新北市社會局表示，目前新北市含日照中心、小作所等，共有60處社區式照顧據點，可以服務1004位身心障礙者，預計今年將再增加3處社區式照顧據點，其中中和區已設置4家身心障礙者社區式照顧服務單位，包含2家小作所、2家身心障礙者日間照顧中心，共可服務68名身心障礙者。

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張其強表示，新北市府推動共構社福設施宅、活化運用公有場地與公益回饋空間，建構在地福利網絡，目前新北市設有18家身心障礙者日間照顧中心，共可服務319位身心障礙者，等於舒緩3百多個家庭的照顧壓力，張其強感謝在地議員、民代及許多民間團體一同攜手努力，以私公協力結合專業服務，在社區中就近提供多元照顧服務，「相信各界多給彼此一份幫助，社會就能多一份祥和」。

「中和尖山腳日照中心」委託財團法人廣青文教基金會辦理，預計可服務居住於新北市18歲以上至64歲領有身心障礙證明、具生活自理能力者，若具特殊需求者年齡可向下延伸至15歲，每週一至週五提供生活自理能力增進、社區適應、文康休閒等活動安排，服務人數可達15位身心障礙者，服務電話2949-0326。

新北第18家身心障礙者日間照顧中心「中和尖山腳日照中心」開幕啟用。（記者翁聿煌攝）

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