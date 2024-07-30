健康網》不是出門前用！ 「止汗劑」最佳時機曝 一堆人做錯

食藥署表示，止汗劑的使用時機，若是限局部，就不全身塗抹，用於腋下等易出汗部位；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天總是怕身上有汗臭味或體味？所以許多人會使用止汗制臭劑。食藥署在臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文說明止汗劑的使用時機，若是乾爽用，最佳使用時機是睡前或肌膚乾燥；若是限局部，就不全身塗抹，用於腋下等易出汗部位。另外，避免在運動散熱後、大量流汗後，及除毛刮毛後使用止汗劑。

止汗劑正確使用小叮嚀

食藥署表示，止汗劑在睡前或肌膚乾燥時，是最佳使用時機；另外，使用止汗劑時，切勿大面積噴灑，以免造成身體正常排汗降溫的汗腺不足，而恐有中暑風險！噴霧劑型的止汗制臭劑，也避免直接噴臉上及口腔。選購止汗劑時，要「看清楚」產品有無完整標示。

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原理及常見劑型

食藥署指出，止汗劑是透過鋁鹽，在汗腺口形成凝膠狀，達到抑制汗水分泌。過程大概是：使用止汗劑→溶放汗水→在汗孔頂部形成凝膠→凝膠從皮膚表面釋放出來。而常見的劑型有5種：噴霧劑（Spary）、滾珠劑（Roll on）、固狀劑（Stick）、乳霜劑（Lotion,Cream）、粉末狀（Powder）。

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