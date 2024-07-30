異位性皮膚炎竟成蜂窩性組織炎 4歲女童住院

竹北東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯說，7成的異位性皮膚炎患者都是輕度的，2成屬於中度，只有剩下1成是真的症狀很嚴重，得靠口服類固醇、照光、免疫調節劑或生物製劑等治療方式治療。（東元醫院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹有名小四的女童「華華」（化名）因異位性皮膚炎，手腳關節處常乾癢難耐，總像孫悟空般抓個不停，擦了乳液、藥膏都沒用，長期的不舒服間接也影響她的日常心情和學習表現，患處更因反覆發作被抓破，甚至流湯，擦藥也壓不住搔癢，還因持續抓破傷口而感染蜂窩性組織炎，必須住院觀察治療。

竹北東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯後來用口服類固醇、照光、免疫調節劑或生物製劑來治療，「華華」的狀況才順利獲得控制。

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但是王宣甯強調，對抗異位性皮膚炎是條不簡單的長路，需要醫、病長期溝通討論出適合病人的治療方案，透過持續追蹤，才能達到最好的療效。

王宣甯說，台灣平均每100人中就有6個異位性皮膚炎患者，這類患者是因體內免疫系統失調混亂所致，常伴隨過敏性鼻炎、氣喘在孩子人生中的不同階段出現。

許多研究認為7歲之前是異位性皮膚炎的好發年齡，但其實這種疾病在任何年紀都可能會出現，只是有些病人會隨著免疫力系統成熟而慢慢好起來，但有些人則會一直持續到成年。

異位性皮膚炎的誘發因素很多，包括環境中的過敏原、塵螨，還有壓力、流汗摩擦等都會惡化，目前仍缺乏根治異位性皮膚炎的藥物。不過有許多包括：免疫調節劑、生物製劑以及口服小分子藥物等，可以幫助控制症狀。

由於異位性皮膚炎患者本身皮膚的屏障功能就不好，他建議患者洗澡的水溫不要太燙、泡澡不要超過5~10分鐘、在洗澡後確實地擦乳液，幫助皮膚保溼，特別是當皮膚乾燥到出現苔蘚化紋路時，乳液使用更形重要，但要是病灶已經感染，流湯疼痛、有黃色的痂皮，這就是細菌感染的狀況，要立刻停止擦乳液。

王宣甯說，治療輕度的異位性皮膚炎，多半用外用類固醇藥膏和擦保濕乳液；也有提供非類固醇劑型的替代藥膏，以避免類固醇藥膏造成皮膚萎縮、紫斑、痘痘等副作用，且只要符合健保適應症就可健保支付。

對於擦藥始終無效的患者，王宣甯說，可能是病人遇到誘發因素如：壓力大、流汗曬太陽，引發濕疹的惡化。也有可能根本沒有好好擦藥，自覺有改善了就隨便自行停藥所致，不然就是患者的症狀較為嚴重，光靠外用藥物控制不了，必須配合其他療法。

王宣甯說，其實常見的異位性皮膚炎患者有7成症狀都算輕微，約有2成是中度患者，只有1成像是女童「華華」這般辛苦，需要靠口服類固醇、照光、免疫調節劑或生物製劑來治療，所幸某些符合條件的病人可獲健保給付。

竹北東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯說，異位性皮膚炎是體內免疫系統失調混亂的一種體質所致的疾病，有研究顯示在台每百人中就有6個是異位性皮膚炎患者。（東元醫院提供）

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