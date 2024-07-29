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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》常覺口乾、無精打采？ 五臟有這些徵兆恐是濕氣重

2024/07/29 18:45

中醫師指出，當濕氣進入體內，可能導致五臟中的「心」出狀況，出現痰多、想咳嗽等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常覺口乾、沒精神？當心濕氣入體，導致身體機能失調和病理變化，進而引發多種症狀與疾病！合佗中醫診所中醫師指出，當濕氣進入人體五臟，可以依照對應症狀來觀察，例如：出現痰多想咳嗽、情緒不穩，可能是濕氣重，讓「心」出問題；大便不成形、長濕疹且舌苔厚膩可能是「脾」有狀況等。

中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」發文分享，保持身體的平衡、遠離濕氣，以及適時進行中醫調理和治療是重要的。可以依據五臟相關徵兆，觀察自己是否有濕氣重情況：

心：痰多想咳嗽、睡眠不足易疲勞、情緒不穩、易怒、焦慮。

脾：大便不成形、長濕疹舌苔厚膩、體態浮腫。

肺：皮膚油膩、易出汗、臉色發黃、夜咳有痰。

肝：頭髮油膩、口臭口苦、脾氣大、身體悶熱。

腎：怕冷、手腳冰涼、尿頻、遺尿。

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