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健康網》常覺口乾、無精打采？ 五臟有這些徵兆恐是濕氣重
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常覺口乾、沒精神？當心濕氣入體，導致身體機能失調和病理變化，進而引發多種症狀與疾病！合佗中醫診所中醫師指出，當濕氣進入人體五臟，可以依照對應症狀來觀察，例如：出現痰多想咳嗽、情緒不穩，可能是濕氣重，讓「心」出問題；大便不成形、長濕疹且舌苔厚膩可能是「脾」有狀況等。
中醫師在臉書專頁「合佗中醫診所」發文分享，保持身體的平衡、遠離濕氣，以及適時進行中醫調理和治療是重要的。可以依據五臟相關徵兆，觀察自己是否有濕氣重情況：
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心：痰多想咳嗽、睡眠不足易疲勞、情緒不穩、易怒、焦慮。
脾：大便不成形、長濕疹舌苔厚膩、體態浮腫。
肺：皮膚油膩、易出汗、臉色發黃、夜咳有痰。
肝：頭髮油膩、口臭口苦、脾氣大、身體悶熱。
腎：怕冷、手腳冰涼、尿頻、遺尿。
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