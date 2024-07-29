6旬婦臉鬆垮滿皺紋 電波拉皮加玻尿酸注射恢復亮麗風采

胡倩婷醫師表示，電波拉皮適用於緊緻膚質、改善皮膚鬆弛與皺紋症狀。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕65歲張姓婦人是事業女強人，平日工作忙碌且三餐營養不均衡，近來發現臉部皮膚鬆垮並佈滿許多皺紋，原以為擦保養品就好，卻讓臉部皮膚變得又紅又腫，前往美容醫學中心就診，診斷是臉部皮膚老化，經採取電波拉皮加上玻尿酸注射的複合式治療，3個月後讓她恢復昔日亮麗風采，擁抱健康生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院美容醫學中心顧問胡倩婷醫師表示，臉部皮膚老化會出現皺紋和鬆弛的原因是年齡增長、營養不均衡、熬夜、缺乏運動、身心靈健康度及紫外線長期照射等造成。電波拉皮適用於緊緻膚質、改善皮膚鬆弛與皺紋的症狀，其原理是利用非侵入式深層熱能，以高頻電波誘導深層的皮膚產生電流，發揮深部加熱效果，在皮膚底層膠原蛋白的分子鍵結就會產生變化而增生，達到收縮緊緻的成效。

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胡倩婷指出，玻尿酸是透明多醣類膠狀物質，成分安全且人體可吸收，玻尿酸注射以「填充物」方式注入於真皮皺摺凹陷或欲豐滿部位，能達到除皺與改變容貌的效果，適用對象包括：想改善法令紋、額頭深層皺紋、凹陷痘印、撫平淚溝凹陷等。小分子玻尿酸則適合淺層肌膚，適用於眼部細紋、淚溝、豐唇等部位；大分子玻尿酸適合深層肌膚，適用於隆鼻、墊下巴、豐頰和豐額。

胡倩婷表示，玻尿酸注射的優點是療程快速又安全，不會留下疤痕或過敏反應，可維持至少6個月甚至1年以上的效果。在注射前若有過敏體質、蟹足腫體質或治療部位罹患過單純皰疹、過去6個月中進行臉部整形或雷射手術，則務必告知醫師，注射後48小時內也應輕柔的清洗注射區域，視情況依醫師建議使用抗生素、藥膏或口服止痛藥。

胡倩婷提醒，市面上玻尿酸品牌眾多，部分民眾以為施打價格低廉的玻尿酸是「賺到了」，建議應尋求皮膚科專業醫師意見，選擇適合自己膚質、品質優良又安全的玻尿酸產品，若有需要再搭配電波拉皮，可讓臉部肌膚得到更明顯的改善效果。

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