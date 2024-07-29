長輩用藥多肌力弱 藥師教疊紙杯、毛巾操防失能

南市藥師公會指六十五歲以上長輩在家做紙杯疊羅漢，可訓練肌耐力、防腦退化。（南市藥師公會提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣65歲以上長者約74%罹患慢性疾病，同時有2種以上慢性病者達63%，平均領用藥物約3至5種，如有失能情形，領用5種以上藥物比例高達81%，同時用10種以上藥物比例也有38%。台南市藥師公會指長輩用藥安全很重要，長輩若懂一些保健方法，像做紙杯疊羅漢、毛巾操，都能強化肌力、避免跌倒與失能，也能減少用藥。

台南市藥師公會理事長陳寶惠表示，民眾服用藥物種類越多，發生藥物交互作用的風險比例就越高，如何減少民眾用藥品項數量和指導民眾正確用藥一直是藥師公會不斷努力的目標，如民眾能懂一些保健知識和方法，也有助於減少用藥。

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像長輩肌少症問題，可隨手在家做簡易運動；夏天高溫易發生熱暈厥、熱痙攣，如懂得按摩穴道緩解症狀，有助減少服用止痛藥。

南市東區小東里長余天翔說，長輩常見疾病網路排行榜，失智症近年來贏過糖尿病、高血壓等三高疾病，長者防失智愈來愈重要；東光里長劉金幸也說，長者年紀愈大，肌肉力量愈來愈弱，防跌倒也很要緊。為加深長者正確用藥安全觀念與預防保健，近日這兩里都邀請晉大藥局藥師黃大晉為里民做用藥安全健康講座。

黃大晉指出，降血糖藥、降血壓藥、抗組織胺藥、抗癲癇藥、鎮靜安眠藥及利尿劑是服用後跌倒發生比例較高的藥物，主要原因在於未依醫囑服藥或在服藥初期尚未適應藥品的作用、較易發生跌倒；另1個會造成長輩跌倒原因在於長者肌耐力不足或有肌少症問題，長輩平日訓練肌耐力是重要課題。

黃大晉說，民眾家中隨手可得的毛巾或紙杯都是訓練手腳並用和強化肌力、腦力、平衡感的實用小物，毛巾操練習不僅可強化肌耐力，也可作為檢視肌力進步或退化的參考指標；而紙杯疊羅漢更是有趣又健康的小遊戲，很適合長者在家自我練習。

對於夏日熱傷害的緩解，如頭暈、肌肉緊繃，黃大晉也建議民眾可塗擦清涼舒適的精油膏在幾個重要穴位，例如：百會穴、風池穴、醫風穴、肩井穴、膏肓穴等穴位，並順著肌肉紋理順向做按摩，都有助於症狀緩解；但若症狀嚴重，仍宜儘快就醫。

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