健康網》雪白色的困擾！醫：20％白斑患者有併發症

醫師指出，白斑是一種常見的皮膚病，皮膚會出現界線鮮明、形狀不規則的雪白斑塊；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小明是一個活潑開朗的小學生，然而，有一天他發現臉上長出一顆雪白斑塊，並且越來越大，媽媽著急地帶他就醫，確認是白斑。皮膚科醫師沈孟暵表示，白斑是一種常見的皮膚病，20%的患者會有其他自體免疫疾病，比如甲狀腺疾病、紅斑性狼瘡、愛迪生症、惡性貧血、糖尿病、圓禿等。白斑的成因尚待釐清，但是仍然可以阻止白斑持續惡化、擴大，經過治療後，有機會恢復成原來膚色。

自體免疫失調是最常見成因

萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」與IG發文指出，白斑是一種常見的皮膚病，皮膚會出現界線鮮明、形狀不規則的雪白斑塊，大約有1%到2%的人會有白斑，大約1/5的人有家族病史。可能成因包含：

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●自體免疫失調：身體的免疫細胞不明原因攻擊黑色素細胞，這是最常見的成因。

●先天黑色素細胞缺陷：具有缺陷基因的黑色素細胞，這樣的黑色素細胞容易受傷。

●黑色素合成過程異常：在製造色素的過程中產生毒性物質，導致黑色素細胞被摧毀。

沈孟暵指出，白斑的嚴重程度因人而異，通常膚色深的人會比較明顯，膚色白的人在夏天曬黑後，對比會讓白斑更明顯，嚴重的患者全身都可能有白斑，但無法預測白斑會變多嚴重。

令人沮喪的是，白斑的成因目前沒有完全了解，但是我們仍然可以阻止白斑持續惡化以及擴大，積極治療，可望恢復成原來膚色。

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