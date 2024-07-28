健康網》壓力一來便秘又腹瀉？ 中醫教5招遠離腸躁症

中醫師提到，長期累積的生理、工作壓力等原因，導致自律神經失調，易使大腸蠕動不正常，形成大腸激躁症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕壓力一大，緊張情緒害便秘、腹瀉，恐是大腸激躁症上門！澄品中醫診所中醫師陳詩潔提及，中醫認為大腸激躁症病位雖在腸，但與肝膽疏泄功能、脾胃運化生清降濁功能失調有關，會依不同證型，提供治療方藥，同時也建議遵循飲食定量、避免吃高油炸、易產氣食物，應攝取高纖維質食物，以及調適心情5點日常保健，讓腸躁症不再困擾生活。

自律神經失調 易害大腸蠕動不正常

陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文分享，常有患者就診時，提到最近排便不順暢，不是時常腹瀉，或經常性便秘，就是便秘及腹瀉交替出現，且通常是壓力增加、情緒緊張時特別容易感到不適。至醫院檢查，胃鏡、大腸鏡檢查、血液或生化檢驗皆顯示正常，這種因長期累積的生活作息、飲食習慣、生理、心理因素、工作壓力等原因所導致的自律神經失調，容易造成大腸蠕動不正常，形成大腸激躁症。

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針對大腸激躁症診斷標準，陳詩潔指出，並非一緊張想上廁所就是腸躁症，要先經過檢查排除其他疾病可能，並列舉5點診斷標準，包括：腹痛或肚子脹氣，在排便或排氣後症狀減輕；排便次數改變，便秘次數每週多於3次，或是每天腹瀉3次以上；大便變成硬團塊、稀軟便或水便；在排便時，變成需要用力解、有急迫感等；糞便帶有黏液或解出黏液狀的糞便等。當以上症狀出現至少3個月，且連續或反覆發作時，就可能是大腸激躁症。

2常見大腸急躁症證型

陳詩潔進一步解釋，在中醫觀點中，雖然大腸激躁症病位在腸，但與肝膽疏泄功能、脾胃運化生清降濁功能失調有關，並整理2大常見證型與治療方藥，供民眾參考：

●脾虛濕盛型：其症狀為疲倦無力、大便中可見未消化食物，以及吃少即飽，易腹脹。中醫以健脾滲濕原則治療，可用香砂六君子湯加減，有下墜感加生麻，若胃口差則酌加神麯。

●肝鬱脾虛型：常有腹痛腹脹、腹瀉便秘交替出現，以及月經不調等症狀出現，因此治療著重補脾瀉肝，緩急止痛，在處方用藥上，痛瀉藥方加味，偏濕熱加黃連，腹瀉急迫加葛根、升麻，大便乾燥加大黃、枳實，若腹瀉便秘交替出現時，酌加木香、砂仁理氣和胃；若肝鬱氣滯明顯，則可加柴胡疏肝散或加味逍遙散。不過，仍提醒，用藥建議先諮詢醫師。

中醫師提醒，攝取過多油炸食物，容易引起腹脹或腹瀉；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲食定量 不吃油炸、易產氣食物

●飲食要定量：避免會刺激腸胃的飲食，如茶葉、咖啡、菸、酒及辛辣物。

●避免吃高油炸食物：攝取過多油炸食物，會引起腹脹或腹瀉。

●調適心情，抒發壓力：適量運動，可幫助放鬆身心。

●避免攝取易產氣食物：腹痛或腹瀉型大腸激躁症，不適合攝取易產氣食物，像是豆製品、乳製品等。

●攝取高纖維質食物：尤其便秘型的大腸激躁症。

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