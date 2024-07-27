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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》鼻屎越挖越多！ 醫曝「這狀況」小心淋巴癌

2024/07/27 18:35

醫師提醒，愛挖鼻孔會造成鼻屎變多，當出現鼻屎多、停手超過2週卻未見改善，建議至耳鼻喉科就診；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫生，我鼻屎為什麼這麼多？」 台北榮總耳鼻喉科總醫師饒曼齡指出，鼻屎變多通常是愛挖鼻孔所致，只要忍耐一個禮拜，手都不要碰鼻子，就沒事了；但也有疾病原因，曾有患者因鼻屎多、少量鼻血就醫，檢查發現鼻中隔糜爛+結痂，切片確診淋巴癌。

饒曼齡在臉書粉專「饒饒醫師（饒曼齡醫師）」發文分享鼻屎變多的原因，她說，鼻子的黏膜和皮膚一樣，受傷後會結痂，就像大家都有經驗，被蚊子咬抓到破皮，結痂掉下來之前，摳掉會流血。鼻子也一樣，尤其鼻中膈血管豐富，挖鼻孔破皮流血，反覆結痂就造成鼻屎，所以只要忍耐一個禮拜，手都不要碰鼻子，耐心等待結痂脫落，就會沒事。

醫師指出，鼻中膈血管豐富，挖鼻孔破皮流血，反覆結痂就造成鼻屎。（圖取自饒曼齡醫師粉專）

饒曼齡表示，偶爾會遇到疾病導致鼻屎多的情況，如鼻竇炎、萎縮性鼻炎甚至淋巴癌。曾有一名83歲婦人，因鼻屎多、少量鼻血1個月就診，檢查發現鼻中隔糜爛+結痂，懷疑淋巴癌，最後切片確定診斷。

不過她也說，癌症是非常少數的狀況，通常都是愛挖鼻孔所致，所以不用勿慌張。饒曼齡提醒，當鼻屎多、停手超過2週卻未見改善，建議至耳鼻喉科就診，由專業的醫師評估。

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