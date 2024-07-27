國科會推超高齡精準再生醫療 7所學研醫秀新技術亮點

台灣將邁入超高齡社會，國科會推動「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」，27日發表期中成果。（圖由國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣將邁入超高齡社會，面對未來需求，國科會2022年起推動「超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫」，今（27日）期中成果發表，有7大國內頂尖學研醫機構投入研發，如潛能幹細胞（iPSC）、異體細胞治療、基因修飾細胞、外泌體等新興再生醫療技術，盼引領下一波生技醫療產業發展。

國科會表示，該計畫至今執行第3年，今日藉由亞洲生技大會（BIO Asia–Taiwan 2024）機會，公開團隊期中成果，共有中央研究院、成功大學、陽明交通大學、台灣大學、中國醫藥大學、長庚大學以及亞東紀念醫院等7所學研醫單位，共同合力執行。

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例如：中研院謝清河團隊以iPSC分化之內皮細胞與心肌細胞合併用於非人類靈長類心肌梗塞動物模型，獲得不錯療效，能有效促使心肌及血管新生、改善心臟功能。

成大沈延盛團隊應用「低免疫原性人類誘導型多潛能幹細胞」，建立通用型細胞治療，動物實驗證實可有效改善受損之心臟，恢復提升其功能50％。

台大鄭乃禎團隊專注於皮膚與角膜內皮再生領域，利用異體脂肪幹細胞製作出能促進細胞再生之貼片，幫助糖尿病患者慢性傷口癒合。

中國醫大鄭隆賓團隊則創新癌症治療，以奈米技術轉殖的雙基因修飾間質幹細胞，透過雙基因導入，使間質幹細胞同時具備免疫調節和腫瘤抑制效益，在控制腫瘤方面更具效力。

國科會指出，立法院甫於6月通過「再生醫療法」及「再生醫療製劑條例」，我國再生醫療邁入新紀元；國科會積極推動加強再生醫療基礎和臨床研究，計畫研發團隊皆積極朝向臨床試驗階段及商品化進行中。

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