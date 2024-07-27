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健康網》打掃家園埋頭苦幹 小心身體也出現災情
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕凱米颱風遠颺，大家忙著清理家園，別忘了要顧好健康，以免身體也出現災情！林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文提醒，若是接觸過敏原，恐會出現紅、腫、癢症狀；長時間勞動恐關節不適，出現紅、腫、熱、痛。打掃切記善用工具、適度休息，才能安全且省時又省力。
醫師指出，在進行打掃時務必戴上手套，保護自己以免受傷，也能避免接觸到過敏原，使身體出現紅、腫、癢的現象。若不慎出現傷口，請盡快將傷口消毒乾淨並包紮完整。
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另外，有關節炎的朋友要注意適度休息，長時間的勞動可能會出現關節不適，要多多善用工具協助，才能省時又省力。若出現關節紅、腫、熱、痛，請務必先休息，冷敷可以暫時降低腫痛不適感，但還是不要太過逞強喔！
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