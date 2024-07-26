保障健保點值「1點0.95元」 陳時中：目標明確

陳時中指出，健保點值0.95的目標非常明確，但能否達成「不敢說一定會」。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕健保點值偏低，造成國內醫療院所經營困難，為此立法院日前通過主決議，要求衛福部在2025年6月30日前達到點值平均1點0.95元的水準。對於相關籌備進度，行政院政務委員陳時中表示，1點0.95元是明確的目標，後續因應作為要看今年的健保成長率決定，也希望透過改善點值，讓醫療環境變好。

陳時中指出，健保點值並非固定數值，而是依據實際情況、呈現動態變動的，明年因應點值的作為，還有待健保成長率決定，通過主決議並下的點值是要達成的目標，也已經非常清楚、明確。

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此外，陳時中強調，健保瘦身不是想瘦就能瘦，調整的合理性也非常重要，會檢視以前的項目是否有重複、過度使用的情況，並儘量排除此類情況，目前多個方案都在研究中，約有上百億規模的經費可以提供協助，希望藉此不要讓醫藥界承受過大壓力。

陳時中坦言，最終會不會達到0.95，「不敢說一定會」，但也不排除超過0.95的可能性，但6大醫療區域的點值不可能採齊頭式的平等，會依據管理情況有所差異。

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