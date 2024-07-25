健康網》攝護腺肥大不等於罹癌！ 醫解析2者差異

醫師說明，攝護腺肥大是1種良性細胞增生，雖然會變多、變大，但不會轉移；攝護腺癌未必會增加許多細胞，卻有轉移風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺癌為男性常見癌症之一，有些人在發現有攝護腺肥大時，就會十分緊張，擔心演變成癌症；對此，顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜強調，其實2者是不同的事情，攝護腺肥大是一種良性細胞增生，雖然會變多、變大，但不會轉移；攝護腺癌未必會增加許多細胞，但卻有轉移風險，因此2者是沒有關聯的！

針對攝護腺肥大、攝護腺癌差異，顧芳瑜在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」發影片指出，攝護腺肥大其實是一種良性的細胞增生，雖然會變多、變大，但仍屬良性的，不會轉移；攝護腺癌未必會增加許多細胞，但卻有轉移風險。因此有攝護腺肥大，未必有攝護腺癌；有攝護腺癌，未必有攝護腺肥大。

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為什麼大家會以為2者有關聯呢？顧芳瑜進一步提及，可能是因為檢查攝護腺肥大時，醫師會同時做攝護腺癌症指數篩檢，在檢查結果中，常會意外發現，可能有潛在的攝護腺癌，所以才會讓人以為2者是有關聯的。

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