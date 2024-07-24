高齡長者增纖維 跟著營養師來碗纖蔬羅宋湯

纖蔬羅宋湯成品。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕依據衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」，51歲以上國人每日膳食纖維建議攝取量大約為20-35g；而「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，51 歲以上族群，無論男女性，其每日膳食纖維攝取量不足百分比為78-95％，明顯不足。

台北榮總新竹分院營養師林瑞媛表示，膳食纖維大多來自於植物，指食物裡不能被腸道中的消化酵素所消化吸收的物質，這些物質只有少部分在腸道中會被細菌分解產生一些熱量，大部分均由腸道排出體外。雖然不被人體消化吸收，但其功效對人體非常重要，不但能增加糞便的體積，促進腸道蠕動，預防便秘和改善腸道健康，還能幫助穩定血糖、降低血液膽固醇。

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林瑞媛說，高纖食物來源除了一般熟知的蔬菜水果之外，未精製的全穀雜糧類及部分豆類，也是膳食纖維的主要來源。雖然飲食逐漸精緻化、外食機會增加，國人的膳食纖維攝取量難以達標，但提醒民眾還是可以多選擇各類的高纖食物、以未精製食物代替加工或精製食物，增加飲食多樣化，輕鬆攝取足量纖維質。

為讓牙口功能較差的高齡者可輕鬆增加膳食纖維攝取量，蔬菜可以透過一些軟化技巧，如：蔬菜種類的選擇，挑選瓜果類較軟質的食材；部位的選擇，各式葉菜類的嫩葉部份；透過前處理調整食材大小；延長烹煮時間，而一些纖維多、質地較硬的蔬菜，可透過冷凍處理將其軟化。

營養科運用冷凍處理及前處理技巧設計出「纖蔬羅宋湯」，每份湯品可攝取到3.3公克膳食纖維，讓民眾在家即可動手做、輕鬆增纖維。完整食譜可至該院網站下載。

各式蔬菜軟化技巧。（北榮新竹分院提供）

為讓牙口功能較差的高齡者可輕鬆增加膳食纖維攝取量，蔬菜可以透過一些軟化技巧，讓民眾在家即可動手做、輕鬆增纖維。（北榮新竹分院提供）

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