6旬婦一晚夜尿5次 中醫三伏貼調整體質一夜好眠

台中一名婦人晚上頻尿睡不好，黃瀞瑩中醫師建議服用中藥並配合三伏貼治療，大幅改善夜尿問題。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中60多歲張姓婦人原本都一覺到天亮，但最近卻總是睡到一半尿急上廁所，次數最多達5次，令她不堪其擾，經中醫師診斷研判應是脾腎陽虛、肝鬱氣滯，除提醒改變生活習慣外，因7月至8月中旬是整年陽氣最盛的日子，因此建議服用中藥並配合三伏貼治療，果然大幅改善夜尿問題，讓她一夜好眠。

亞大醫院中醫師黃瀞瑩表示，一般夜尿是指「睡眠當中因為強烈尿意而醒來，中斷了原本的睡眠至少2次以上」，根據調查，國內40歲以上成人夜尿症盛行率達4成，且年齡越長盛行率越高，因此門診經常遇到長輩求診，共同的問題都是晚上睡不好。

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黃瀞瑩指出，夜尿常與心血管疾病、糖尿病、腎臟病等內科疾病有關，不僅會影響生活品質，也會增加跌倒風險，更是身體需要調整的警訊，尤其60歲以上女性、患有糖尿病、心血管疾病、BMI較高，且有應力性尿失禁、膀胱過動症等病史者，更是夜尿的高風險族群。

黃瀞瑩表示，就中醫的角度來看，夜尿分為三種類型，首先是「心脾氣血虛損」，此類患者思慮較多、入睡困難，好不容易睡著了又要起來小便，導致白天精神不好，氣色也差，經常合併消化問題，容易瀉肚子，其次則是「脾腎陽虛」，此類患者可能是先天體質較為虛弱，或是後天過於消耗、老化、寒化，使身體逐漸變冷，水液代謝轉差。

再來則是「肝鬱氣滯」，此類患者個性較易焦慮、緊張，時時處於戒備狀態，就連睡眠當中也沒辦法放鬆，中醫會從疏肝、柔肝著手，舒緩了肝氣也就放鬆了急尿感。

黃瀞瑩強調，中醫看待小便問題會特別重視「溫度」，尤其採取「溫通」、「溫化」的治療方式，例如每年7月中旬至8月中旬，是整年陽氣最盛的日子，可以採用三伏貼在脾俞、腎俞等特定穴位，敷以辛溫發散、溫陽逐痰之藥，達到去除寒邪、溫通經絡的效果，十分適合體質虛寒、夜尿頻繁的患者，該名患者治療後效果明顯、一覺好眠。

黃瀞瑩並提醒，夜尿患者必須配合調整生活習慣，白天保持飲水充足，睡前則盡量減少飲水，飲食方面則減少寒性飲食，例如減少瓜類水果、青草茶、生菜沙拉、冰涼飲品等，保持身體溫暖，水液代謝效率也能提升，並要避免喝含有咖啡因飲料影響睡眠。

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