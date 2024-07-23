台北慈濟「來者不鋸」全台首例外周血管內衝擊波鈣化病灶處理

台北慈濟醫院心臟血管科主任黃玄禮執行全台首例「外周血管內衝擊波鈣化病灶處理（IVL）」。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕72歲朱女士患有高血壓、糖尿病等慢性病，接受腹膜及血液透析數十年，半年前因雙腳有痠麻感、無法走太多路，至台北慈濟醫院心臟血管科檢查確診為血管阻塞性間歇性跛行，藥物治療效果不佳，主任黃玄禮替其執行全台首例「外周血管內衝擊波鈣化病灶處理（IVL）」，利用「血管內震波導管」讓血管內鈣化組織裂解後，再以切割氣球進一步擴張管腔，最後輔以塗藥氣球減少未來血管再狹窄的機會，術後病患明顯感覺症狀緩解，隔日已可落地行動。

院方表示，朱女士也是台北慈濟醫院自2005年開院至今，以「來者不鋸」為準則，進行第2000隻治療成功免於截肢的病足，總體成功率達96％，免於高位截肢的比例達92％，相當於國際一流醫學中心成果，成績斐然，團隊也將多年成果發表至國內外醫學期刊，獲得迴響。

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黃玄禮表示，過去糖尿病患者若出現下肢血管病變，若無法進行繞道手術，多半採取高位截肢，不僅手術風險大，病人身心狀況也會受到巨大影響，因此現今多以藥物治療及導管介入治療為主要方式。

在介入治療方面，多半使用氣球導管以及血管支架進行微創介入性治療或血管重建手術，如果病灶鈣化嚴重，則必需使用動脈硬化斑塊切割器或鑽石旋磨刀做病灶先行處理，否則病灶過硬會讓氣球及支架展開不完全，致使下肢血液灌流不足而有再次堵塞的風險，或是使用高壓氣球擴張而導致血管管壁剝離、遠端栓塞，或血管破裂等併發症。

他表示，在台灣，血管內震波導管過去僅用於冠狀動脈血管鈣化介入治療，這次考量個案狀況及介入治療的風險，首次應用於周邊血管治療，其原理是利用震波球發射超聲壓力波，使血管深層鈣化組織碎裂、舒張血管管壁，方便其他氣球或支架進入病灶擴張，為克服深層或重度鈣化病灶輔助治療選擇之一。

黃玄禮指出，以朱女士為例，首先透過血管內震波導管打開鈣化血管壁，輔以巧克力球囊將血管均勻撐開，最後使用紫杉醇塗藥氣球減少未來血管再狹窄機會，團隊在術前透過超音波與電腦斷層檢查確認鈣化範圍，進行管徑大小評估，選擇合適大小的血管內震波導管，不僅大幅縮短處理嚴重鈣化病灶手術時間，也讓病人血管管腔有效擴大，是周邊血管治療新利器。

術前血管攝影可明顯看到血管鈣化堵塞（左）。（台北慈濟醫院提供）

術後血管管壁舒張血流順暢（右）。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院心臟血管科主任黃玄禮。（台北慈濟醫院提供）

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