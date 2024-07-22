居家病人藥事照護 柳奇與南瀛藥師公會簽訂合作

建立居家病人藥事照護模式，柳營奇美醫院與南瀛藥師公會合作，今由柳奇院長黃順賢、公會理事長沈博伸代表簽訂備忘錄。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕建立居家病人藥事照護模式，柳營奇美醫院與南瀛藥師公會合作，今由柳奇院長黃順賢、公會理事長沈博伸代表簽訂備忘錄，建構區域內藥事照護模式，提升溪北地區居家病人藥事照護品質，同時支持藥師專業發展，並建立藥事服務需求與教育合作機制。

黃順賢表示，柳奇肩負溪北地區民眾健康的照護重責，積極推動「看得到」、「找得到」、「用得到」的居家照護服務，擴及鄰近嘉義海線等地區，提供有需求居家個案在宅照顧服務，19年來平均每月服務近350個案，已服務數千個家庭。居家照護團隊除了醫師、護理師外，還有藥師等其他專業成員所組成，依據個案疾病狀況、照顧嚴重度以及家庭照顧需要，整合團隊資源提供周全式的照護服務。與藥師公會策略聯盟合作，期望能健全社區整合照護網絡，補足連續性照護的最後一塊拼圖。

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沈博伸指出，合作案主要服務對象是醫院收案的居家病人，若經特約藥局評估有就醫需求，會由專案藥師協助後續掛號看診及檢查事宜。完成門診或出院後，若特約藥局有持續性藥事照護需求，亦可聯繫專案藥師提供藥物相關資訊，使居家病人藥事照護不會中斷。同時醫院也提供公會會員多項健康檢查服務及各項教學活動、在職進修等課程參與，增進雙方交流互動。

柳營奇美醫院藥劑部長陳憲煜說，院內成立心血管疾病居家照護團隊，藥師隨團隊至病人家中協助整合多重用藥、非處方藥物與中西保健品，且與社區藥局藥師合作，皆有助提升居家病人用藥配合度與藥物治療問題。此專案參加中衛發展中心舉辦之台灣持續改善競賽，榮獲區會長獎肯定。

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