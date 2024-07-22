嘉基免費腹部超音波檢查 篩檢出168人脂肪肝

嘉基響應7月21日世界肝炎日，免費提供腹部超音波檢查。（嘉基提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕7月21日世界肝炎日，嘉義基督教醫院與肝病防治基金會合作，21日舉辦免費腹部超音波檢查活動，共311名民眾參加，檢查出258人有異狀，其中以脂肪肝168人最多、39人肝病變次之，其餘還檢出包含肝臟腫瘤、肝硬化等情形，醫師呼籲40歲以上民眾每年應做一次腹部超音波檢查，有B肝、C肝的民眾至少每半年要接受超音波檢查，早期發現、早期治療。

昨（21）腹部超音波檢查活動在嘉基門診大樓舉辦，311人中有258人檢查出異常狀況，包括脂肪肝168人、肝病變39人、肝臟腫瘤7人、肝硬化7人、肝曩腫37人、腎臟腫瘤1人、腎囊腫45人、腎結石26人、腎腫瘤1人、膽結石59人、膽息肉 24人、脾臟腫大2人。

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肝病防治基金會嘉義分會執行長暨嘉義基督教醫院健康管理中心主任陳啟益表示，腹部超音波檢查迅速方便，沒有輻射線不會疼痛，是找出肝臟病灶的重要武器，尤其對肝病診斷價值更高，可診斷肝癌，早期發現有助於根治痊癒性治療，即使是晚期肝癌，健保有條件給付的免疫療法，加上標靶治療，也可以提高治療成功率並延長存活。

陳啟益提醒，保持肝臟健康對維持整體健康十分重要，透過定期檢查、維持良好生活習慣、健康飲食、適量運動、控制體重，可降低罹患肝病風險，民眾如有肝病症狀，或懷疑患有肝病，應尋求專業醫療建議和治療。

嘉基21日免費為民眾腹部超音波檢查。（嘉基提供）

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