在宅照護服務更全面 雲縣率全國之先推「加值方案」

雲縣府推出在宅照護加值方案，提供醫療設備支援等服務。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕健保署7月1日正式上路「在宅急症照護試辦計畫」，雲林縣衛生局整台大雲林分院、西螺基督教醫院組成2支在宅醫療照護團隊共37家醫療院所加入服務。不過計畫中主要服務基層診所可能面臨醫療器材不足、無法24小時全面照護。縣府率全國之先自編450萬經費，推出加值方案，包括支援中心、行動醫療設備支援等，提升在宅照護醫療人員的服務品質。

衛生局表示，目前雲林縣內投入在宅照護的醫療院所主要集中在斗六、斗南、虎尾、北港、麥寮、元長、西螺等。大多為基層醫療院到宅照護，不過普遍都面臨著可能醫療器材資源不足、晚間無法及時服務病患等因素，造成在宅醫療照護無法全面落實。縣府編列預算推出加值方案，包含在宅實作工作坊、支援中心、行動醫療設備支援及醫事人員偏向跨區服務加值，讓居家醫療品質再提升。

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縣長張麗善表示，民眾不必到醫院住院也能接受良好照護，也可以減少院內交叉感染風險及交通往來不便，減輕鄉親負擔實現在地安養。

台灣在宅醫療學會祕書長楊玲玲表示，全台失能及住宿機構的住民共20萬人，發生急性感染症可以申請在宅急症照，雖醫療院所願意服務但資源尚不足，感謝縣政府讓相關診療服務都可以在宅進行；台灣在宅醫療學會副秘書長、好所宅院長黃子華表示，目前在沖繩參訪希望藉由日本的成功模式，成為雲林的經驗，打造出在宅醫療的醫療生態圈。

健保署長石崇良說，很高興看到雲林已結合37家醫療院所，成立南區最大規模的在宅急症照護團隊，更肯定雲林縣對試辦計畫的重視支持，今年經費雖然有限，不過會再盡力爭取。

雲縣府推出在宅照護加值方案，提供醫療設備支援等服務，提升在宅照護醫療人員服務品質。（記者李文德攝）

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