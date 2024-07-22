健康網》茹素一樣能補鐵！ 含鐵蔬菜搭「它」神助攻

營養師分享含鐵蔬菜，像是生紫菜、海苔都是補鐵強者，若搭配富有維生素C食物一起食用。更能增加鐵質吸收率；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補鐵不是只有啃牛肉，若是素食者，難道只能仰賴營養品來補充？營養師高敏敏指出，動物性食物中富含「血基質鐵」，在人體吸收率較好；植物中的鐵屬於「非血基質鐵」，相比肉類人體較難吸收，但有研究發現，酸性環境可以幫助鐵質吸收。所以吃補鐵蔬菜搭配芭樂、木瓜、奇異果等含有維生素C食物，可增加43%到63%的吸收率。

高敏敏於臉書粉專「高敏敏 營養師」發文分享，肉類海鮮含鐵量、蔬菜植物含鐵量，其中以每100克份量計算，動物性含鐵前3名分別為豬血28.0mg（見下圖），西施舌25.7mg、鴨血15.6mg；而在她所分享的含鐵蔬菜中，含鐵量前3名依序為生紫菜56.2mg、熟海苔37.9mg、紅莧菜11.8mg。

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高敏敏分享動物性、植物性鐵質含量圖鑑。（圖擷取自高敏敏臉書）

高敏敏引述衛福部建議，男性1天應攝取10毫克的鐵，女性1天應攝取15毫克的鐵。缺乏鐵會導致你身心疲累、做什麼事都感到沒精神。甚至可能影響學習和大腦的記憶力，並提醒，高鈣和高鐵，兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，因此不建議一起食用。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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