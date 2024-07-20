暑期菸害危機！父母影響僅次同儕 1年多花逾4.5萬

青少年吸菸率深受家長與同儕吸菸行為影響；示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕青少年在暑假有更多時間自由發揮但有些人閒得發慌，不小心受朋友、父母影響，開始吸菸或使用新興菸品。衛福部國民健康署長吳昭軍指出，吸菸者1年至少花費4.5萬元在購買菸品，還會帶來眾多健康危害，呼籲民眾遠離菸品、儘速戒除，省下來的錢可以用於出外旅遊、享受美食、犒賞自己或投資理財。

國健署2021年青少年吸菸行為調查結果顯示，吸菸率有隨著年級上升而增加的趨勢，其中高中職生吸菸率達到7.2%，且電子煙使用率方面，國中生為3.9%、高中職生為8.8%，且「父親或母親有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率，分別為4.4%和11.7%，是「雙親都不吸菸者」風險的5.5倍與2.8倍。

請繼續往下閱讀...

吳昭軍說，青少年吸菸率深受家長與同儕吸菸行為影響，青少年在暑假期間、無聊之餘，可能因為不懂得拒菸，在好友邀約與好奇心驅使下，開始嘗試菸品，家長可以多關心家中孩子交友狀況，或是多陪同孩子一起從事踏青、旅遊等戶外活動，多一點關心，少一點責罵，幫助孩子遠離菸害威脅。

此外，吳昭軍也提到，菸品帶來的花費相當可觀，若以每天抽1包菸、每包125元計算，1年至少要花掉約4.5萬，以抽菸6年為例，至少花掉近30萬元甚至更多錢，若是不抽菸或戒菸，相對就至少省下近30萬元或更多，還能避免慢性阻塞性肺病等健康危害。

吳昭軍強調，從青少年時期就開始吸菸的人，不僅會影響肺部的生長和發育，未來出現慢性阻塞性肺病等健康危害的機率高達20%，且使用電子煙者，未來吸菸的風險也會提高1倍，並增加心臟病和肺部疾病等健康危害風險，千萬不要輕易嘗試。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法