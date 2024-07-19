健康網》28歲男割完包皮「超敏感」 套「碗」才不摩擦

醫師分享，包皮手術後怕痛的人可用紙杯保護小鳥，但有位男子「天賦異稟」需要用到「免洗碗」才能成功讓小鳥免於摩擦困擾。（圖取自呂謹亨臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假是許多大小朋友決定割包皮的時機，懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，基本上大部分剛割完的人術後用「紙杯」，維護「第一次見世面的小鳥」就好，但他曾碰過一位28歲超級敏感怕痛的患者，原本也想套紙杯無奈「天賦異稟」，幸好有大的免洗碗，才解決不斷摩擦的難題，同時提醒開私密處手術時，一定要記得穿寬鬆的衣褲。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，國中、小的學童，年紀小、包皮較薄較敏感，加上如果本來是包莖，龜頭從來沒有露出來過，術後會更敏感。術後用紙杯，術後仔細用紗布包紮好傷口，再用紙杯把小鳥，外面用膠帶固定，回去換藥也可以這樣做，直到傷口初步癒合，家長也說這樣做，小孩不再痛苦掙扎、哀哀叫了。

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呂謹亨說，割完包皮，若想上廁所，怕尿液滴到傷口，可以用衛生紙電在尿道開口下，吸附並阻隔小便滴下來。開完刀前3天，傷口請勿碰生水，想要洗澡的話，可以用保鮮膜，或是適當尺寸的保險套，套在傷口上，若還不夠密合，內部可先纏一圈紗布，再加上膠布強化根部防水。

醫師提醒，開完刀前3天，傷口請勿碰生水，想要洗澡的話，可以用保鮮膜，或是適當尺寸的保險套，套在傷口上；圖為情境照。（圖取自photoAC）

割完包皮術後照顧

呂謹亨提醒，包皮術後要按時服用醫師開立之藥物，藥膏塗敷傷口，一日1-3次。傷口用生理食鹽水清洗後，塗藥膏，用石蠟紗布包紮，再用無菌紗布包紮，最後用自黏彈性繃帶或紙膠固定。可穿開襠褲或質軟寬鬆沒拉鏈的褲子，可使用杯子隔離傷口、保護傷口。術後可不用換藥，直至隔天回診；若覺太緊可自行鬆開再次包紮。

呂謹亨說，選擇包皮槍手術，術後可洗澡，但需多包幾層紗布，或用保鮮膜、保險套隔絕，洗完澡馬上擦乾換藥。包皮槍傷口釘子1-2週會自行脫落，1個月內脫落完畢。如果傷口較腫，可能有部分包埋現象，要提早回診移除縫合釘。

割完包皮術後注意

呂謹亨指出，有些小孩在全身麻醉後有發燒或想吐現象，通常2天內能恢復正常。包皮腫脹是正常過程，一週後開始消腫，2-3 個月後完全消腫。術後至少2週勿大量流汗或劇烈運動，以免傷口發炎感染，裂開出血，癒合不良。正常情況下術後不會影響解尿，並要按醫師指示，回門診追蹤。

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