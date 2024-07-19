6旬婦吃止痛消炎藥超過1個月 竟胃潰瘍、穿孔

徐天佑醫師指出，婦人服用止痛消炎藥超過一個月，結果胃潰瘍及胃穿孔。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市1名61歲婦人因腕隧道症候群服用止痛消炎藥超過1個月，出現持續腹痛、發燒，就醫發現造成胃潰瘍及胃穿孔，合併有敗血症跡象，接受腹腔鏡胃縫合手術，避免嚴重腹膜炎的致命危機，醫師懷疑是藥物副作用，提醒非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃，長時間使用容易造成胃潰瘍等副作用。

台中醫院消化外科醫師徐天佑指出，臨床上常見胃潰瘍原因，為刺激胃酸分泌增加，或降低黏膜保護，如菸酒、濃茶、咖啡或刺激性食物，以及服用損傷胃黏膜的藥物，如Asprin、非類固醇止痛藥等，或是情緒過度激動、過度疲勞等。

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由於非類固醇類的抗發炎藥、止痛藥傷胃，長時間使用容易造成胃潰瘍等副作用，一旦患者就醫時，胃穿孔破洞超過3公分，不但要接受半胃切除手術，甚至可能導致嚴重腹膜炎有生命危險。

徐天佑提醒，使用非類固醇類的抗發炎藥、止痛消炎藥物最好搭配胃藥使用，超過2週以上長期使用患者則建議每1-2週就更換不同類型止痛消炎藥物，降低長期使用造成胃潰瘍、胃穿孔風險。

這名婦人沒有三高病史，今年4月就醫時自述因手腕隧道症候群疼痛，因症狀輕微，醫師開立止痛藥物治療，未料連吃1個月藥物後，卻因發燒、肚子持續悶痛被家人送急診，檢查發現腸胃道穿孔，胃幽門前區有1個0.5公分破洞，緊急進行腹腔鏡胃縫合手術，1週後，穿孔癒合可進食，順利出院。

台中醫院藥師盧雅紋指出，止痛藥常見副作用為胃痛、胃潰瘍、以及影響腎功能或肝功能，其中，國人常用的止痛退燒藥，如普拿疼類藥物由肝臟代謝，雖不傷胃，但每日500毫克不得超過8顆，過量恐傷肝；另非類固醇消炎止痛藥易傷胃或傷腎，因此有腎功能不佳或胃潰瘍、肝硬化等疾病民眾，就醫時，應主動告知醫師病史與用藥史，進行劑量或藥物選擇調整。

另需長期使用非類固醇消炎止痛藥的患者，建議找專科醫師評估，找出疼痛原因，並注意止痛藥物的劑量與療程，並避免與抗凝血或類固醇等藥物長期併用，以免加重胃潰瘍，甚至嚴重有胃穿孔的風險。

藥師盧雅紋指出，止痛藥常見副作用為胃痛、胃潰瘍、或是影響腎功能或肝功能，民眾應遵從醫囑服用。（記者蔡淑媛攝）

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