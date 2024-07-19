健康網》3位成年人就1人有脂肪肝 醫：不管恐變肝硬化

醫師表示，脂肪肝雖然不會造成明顯的身體症狀，卻反映出患者本身的代謝異常問題；示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人飲食、生活習慣是脂肪肝高發的主要原因！醫學中心急診部主治醫師指出，台灣的脂肪肝盛行率約33%，大多的脂肪肝患者皆無症狀，少數會有疲倦或上腹些微不適，若不積極改善，也有機會造成肝臟發炎與纖維化，變成「脂肪性肝炎」，再放任不管，則有機會進展成「肝硬化」。

醫師在臉書粉專「急診男爸one」發文分享，根據統計，台灣的脂肪肝盛行率約33%，平均每三位成年人，就有一位有脂肪肝，脂肪肝主要可分為兩類，一類為「酒精性脂肪肝」，顧名思義，因為長期飲酒而導致的脂肪肝，另一類為「非酒精性脂肪肝」，其成因與代謝異常有關，如肥胖，高血壓，血脂異常，糖尿病等相關，又稱「代謝性脂肪肝病」。

請繼續往下閱讀...

醫師表示，大多的脂肪肝患者皆無症狀，少數會有疲倦或上腹些微不適，因此大多的患者，是因為健康檢查或其他原因，在抽血檢測時發現肝功能有異常，或是腹部超音波發現有脂肪肝。

脂肪肝無明顯症狀 需靠飲食、運動逆轉

脂肪肝雖然不會造成明顯的身體症狀，醫師指出，卻反映出患者本身的代謝異常問題，此外若不積極改善，也有機會造成肝臟發炎與纖維化，變成「脂肪性肝炎」，再放任不管，則有機會進展成「肝硬化」。

醫師提醒，雖然脂肪肝能是可逆的疾病，但目前針對「代謝性脂肪肝病」，沒有直接治療的藥物，反而重點是著重於改善原本的代謝問題，調整飲食與運動及適度減重，並且治療高血脂與積極控制血糖，才能成功逆轉脂肪肝。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法