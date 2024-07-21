健康網》嗜甜害脂肪肝！ 醫教10招逆轉：水果推「這個」

醫師提醒，「含糖食物」和「澱粉」吃太多，是造成脂肪肝的2大元凶；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣有超過1/3的人有脂肪肝，長期脂肪肝除了增加心臟病和中風風險外，還會增加罹癌的機率！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，很多人認為自己吃得很「清淡」，應該不會有脂肪肝，結果問起來都是愛吃麵食或白飯，殊不知「含糖食物」和「澱粉」吃太多，是造成脂肪肝的2大元凶！他也在新書《你可以不生病》中分享10招，透過少吃甜食、水果、改吃石榴、綠茶、維生素E、番茄等，助大眾跟脂肪肝說掰掰。

少吃甜食

含糖飲料和精緻澱粉：白吐司、饅頭、麵包和白飯等，在日常飲食中的比例要降低。建議晚餐只吃幾口白飯甚至不吃白飯，盡量以多吃蔬菜、多吃肉的方式增加飽足感。至於含糖飲料則是減重的最大敵人，一定要設法戒掉！

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少吃水果

要把水果視為甜點！體重還沒有降下來之前，每天只能少量攝取，或是盡量選擇比較不甜的水果，尤其晚餐後就不要再吃水果。

多運動

運動和飲食控制同樣重要，可以選擇自己喜歡又容易做到的運動，最簡單的方式就是快走！每天快走30分鐘或是1萬步以上，就可以燃燒卡路里。另外，可以做有氧體操、騎單車、跳繩、重力訓練、深蹲等。若有膝蓋或關節問題，可以選擇比較靜態的阻力運動。

醫師指出，綠茶中的兒茶素可減少脂肪在肝臟的堆積。（圖取自freepik）

喝綠茶

綠茶中的兒茶素可降低腸道內解脂酶的活性，讓吃下去的脂肪不容易被分解，也就不容易被小腸吸收，可減少脂肪在肝臟的堆積。可自己泡綠茶，也可以買市售的無糖綠茶飲料，每日攝取300-600毫克的兒茶素，就能達到降脂肪肝的功效，建議選擇兒茶素含量高又有國家健康食品認證的綠茶廠牌。

吃薑黃

有臨床試驗證實，補充薑黃素可以有效降低血清轉胺酶（ALT），在日常的飲食料理中不妨添加薑黃粉入菜，幫助護肝。保健食品的薑黃膠囊，每日補充1000毫克以上的薑黃萃取物就有功效。

石榴

水果當中推薦石榴，石榴有豐富的抗氧化成分，可以降血糖、降血脂和改善脂肪性肝炎，是很健康的水果。

醫師指出，石榴有豐富的抗氧化成分，可以降血糖、降血脂和改善脂肪性肝炎。（圖取自freepik）

睡眠充足

最合適的睡眠時間是每天7-8小時，史丹佛大學研究發現，如果每天睡不到7小時，很容易有肝發炎、脂肪肝和肥胖產生。

補充維生素E

維生素E有抗氧化的效果，可以減少肝臟發炎、改善肝功能，適合有脂肪性肝炎的病患，像葵花籽、南瓜子、杏仁、酪梨和各種堅果等都富含維生素E，可多吃。保健食品，可每日補充400-800 IU 的維生素E，時間以2年為限，維生素E是脂溶性維生素，可以儲存在脂肪細胞中，長期攝取會有過量的疑慮，增加出血性腦中風、頭痛和頭暈等風險。

醫師表示，維生素E有抗氧化的效果，可以減少肝臟發炎、改善肝功能，適合有脂肪性肝炎的病患；圖為情境照。（圖取自freepik）

少喝酒

每1公克的碳水化合物（醣類）與蛋白質，能提供4大卡的熱量；脂肪提供9大卡，而酒精能提供7大卡熱量！所以喝酒其實只比喝油產生的熱量少一點，過多的熱量最後會轉換成三酸甘油酯堆積在肝臟。

番茄

番茄中的茄紅素（Tomato lycopene）」具備強力抗氧化作用，文獻指出每週吃7份含番茄的食品，可以減少30%心血管疾病風險。在動物實驗中，也發現番茄可以預防酒精或高油脂飲食造成的脂肪肝和肝癌，不過近年來有些小番茄非常的甜，不宜多吃，建議選擇不甜的大番茄。

另外，如果就是愛吃白飯怎麼辦？錢政弘也提供2點建議，第1是口味要清淡，像便當中過鹹或調味重的配菜就不要吃，吃鹹的食物勢必會多配幾口飯，澱粉就吃進過多了。第2是飯不用都吃完。珍惜食物是很好的美德，不過對於已經過胖或有脂肪肝的朋友，已經吃到7分飽，剩下的白飯就請放棄另行處理。

錢政弘新書《你可以不生病》。（趨勢文化提供）

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