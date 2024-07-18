限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》天后席琳狄翁公開與罕病纏鬥血淚 醫：走路恐如機器人般
相關新聞請見
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕傳奇天后加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）因《美女與野獸》、《鐵達尼號》等電影主題曲而紅遍全球，然而世事難料，因為罹患罕病而無限期延後巡演的她，並未從鎂光燈黯然消失；近期她把對抗罕見疾病歷程，拍成紀錄片《我是：席琳狄翁》。市立土城醫院神經內科醫師謝珮甄表示，僵硬人症候群這一個自體免疫相關的神經疾病，經常發作的範圍在腹部以及腳，走路呈現像是機器人走路一樣，會舉步維艱。
請繼續往下閱讀...
謝珮甄在粉絲專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，知名歌手Celine Dion近期公開了紀錄片，關於她與疾病對抗的故事，原來在2008年開始，她就發現嗓子會痙攣，後來連走路都很困難，經過10年的奮鬥，告訴大家她罹患了罕病僵硬人症候群 （Stiff person syndrome）。
謝珮甄指出，僵硬人症候群（Stiff person syndrome），這一個自體免疫相關的神經疾患，通常跟體內抗體anti-GAD相關，有些患者合併有甲狀腺或是糖尿病。
謝珮甄表示，這種罕病大概只有百萬分之一，很多時候很難在一開始發現，患者尤其在接觸冷天氣，或是驚嚇過程中，會造成全身痙攣突然跌倒，經常發作的範圍在腹部以及腳，走路呈現像是機器人走路一樣，會舉步維艱，而且非常疼痛。
治療方面，謝珮甄指出，需要長期免疫治療，另外還需要合併輔助藥物，可以長期控制病情。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
網友回應