生育年齡延後 高齡孕婦最高補助8500元

國人晚婚、晚育情況普遍，國健署呼籲民眾把握黃金生育年齡，若有高齡生育情況，可多利用遺傳諮詢資源。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕現代人工作忙碌，又有自己的職涯發展規劃，普遍晚婚、晚育，不只提高生育難度，妊娠風險也隨之提高。國民健康署長吳昭軍指出，父母生育年齡越高，孩童生理、心理健康發生風險也較高，鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，該署也提供34歲以上孕婦等風險族群最高8500元的補助。

我國內女性生育平均年齡達到32.44歲，且育齡女性中有近40%年齡已達34歲以上。吳昭軍指出，美國婦產科學會資料顯示，隨著懷孕婦女年齡增長，卵子的數量會逐漸減少，且卵子有較高機率發生染色體異常狀況，導致唐氏症等遺傳疾病發生率提高，或是出現其他先天缺陷、自閉症、過動症等表現。

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吳昭軍表示，國健署已針對34歲以上孕婦、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於1/270者、經超音波篩檢胎兒可能有異常者、胎兒疑似基因疾病等高危險族群，提供「孕婦產前遺傳診斷費用」補助。

針對補助內容，吳昭軍說，符合條件的婦女每案最高可獲5000元補助，若為低收入戶、居住優生保健措施醫療資源不足地區，另額外補助採檢費3500元，即每案補助最高可達8500元，且補助費用會直接由產檢醫院從民眾自行負擔的費用中扣除，鼓勵符合條件的民眾多加利用。

不過，吳昭軍提醒，民眾還是要把握生育黃金期，即女性25至35歲、男性40歲前，若面臨年齡較長才要進行生育的情況，可尋求醫學中心內設置遺傳諮詢中心協助，即早掌握狀況，才能確保自己與胎兒的健康。

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