健康網》藥物反應男女大不同 食藥署：副作用機率女高於男

研究顯示，女性發生藥物副作用的機率比男性高；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明都是同一款藥物，怎麼男性使用沒有副作用，女性服用卻有明顯副作用發生？食藥署說明，男女在生理上構造不同，這些差異會影響罹患疾病的機率、病情的嚴重程度，甚至對藥物的反應，更有研究顯示，女性發生藥物副作用的機率比男性高。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，雖然大部分的藥物說明書只會列出一種常用劑量，但實際上，同一種藥物在男性和女性體內的作用卻可能截然不同。過去，藥物研究大多以男性為對象，加上女性荷爾蒙會隨月經週期變化，以及基於安全考量，懷孕或哺乳的女性通常不建議參與藥物研究，因此我們對女性用藥了解相對不足。

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食藥署指出，由於女性體重普遍較輕、脂肪比例較高，腸胃蠕動較慢，胃酸分泌也較少，可能影響藥物吸收的速度和程度。此外，女性荷爾蒙也會影響肝臟代謝藥物的效率，導致某些藥物在女性體內停留的時間更長。

食藥署提到，除了藥物吸收和代謝速度的差異，藥效的發揮也可能因性別而異。像某些藥物容易導致女性心律不整，而有些藥物則對男性的麻醉效果更顯著。因此醫師在開立藥方時，不能只參考藥品仿單，更要將病人的性別納入考量，才能選擇最合適的藥物和劑量，讓藥物發揮最佳療效的同時，也將副作用風險降到最低。

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