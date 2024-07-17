施明德長女施雪蕙逝世 罹罕病反覆氣胸「無藥可醫」

前總統陳水扁曾資助施雪蕙（右3）換肺；圖為2005年施雪蕙接受雙肺移植手術重獲新生之慶生會。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨前黨主席施明德長女施雪蕙於15日傳出離世消息，其兒子也於母親臉書證實離世消息。胸腔內科醫師蘇一峰提到，施雪蕙罹患極罕見肺病：淋巴血管平滑肌增生症（LAM），為此，前總統陳水扁也曾資助幾百萬，讓施雪蕙換肺。不過，該疾病會讓肺泡極度脹大百倍大，容易反覆氣胸，無藥可醫，插管、呼吸器也難救，末期只能換肺救命。

施雪蕙兒子於母親臉書證實死訊，他表示：「我是雪蕙的兒子，媽媽15日早上已經離世，跟隨神明去修行了。謝謝媽媽的親朋好友關心與陪伴，讓母親在世時不孤單，也請各位多多保重。」

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蘇一峰在臉書表示，施雪蕙罹患百萬人中1例的極罕見肺病LAM，前總統陳水扁曾資助幾百萬，讓施雪蕙換肺救命、續命！不過，因LAM非常罕見，肺泡會極度脹大百倍大，好發在女性，容易反覆氣胸，無藥可醫，插管、呼吸器也難救，末期只能換肺救命。

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