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健康網》破除妊娠糖尿病日常迷思！營養師曝飲食4原則
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕妊娠糖尿病在台灣是常見的孕婦疾病，平均每30人就有3人會得到。營養師李婉萍指出，因為體質特殊，所以希望糖媽媽們能有良好的生活型態。對此，她也分享4個妊娠糖尿病飲食原則，高纖醣類為主、每餐須搭配蔬菜、吃原型食物、盡量自己煮。
李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享，婦女在懷孕期間才會出現葡萄糖耐受不良的現象，且有家族糖尿病史的媽媽得到的機率會比較高。一旦血糖控制不佳，更會增加生出巨嬰、新生兒低血糖、新生兒黃疸、生出畸形兒，甚至難產、媽媽酮酸中毒的風險。
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李婉萍表示，許多有妊娠糖尿病的媽媽以為生完就沒事了，但其實也會同步提高產後得糖尿病的機率。據統計，在懷孕時發生過妊娠糖尿病的孕婦約有1/3會在8-10年內演變為第二型糖尿病。因為體質特殊，所以她更希望糖媽媽們能注意自身生活型態。
快來看妊娠糖尿病常見迷思
●不敢吃任何澱粉
●以為吐司蛋+燕麥奶很ok
●以為鹹餅乾不影響血糖
●以為沒有醣／糖→肉鬆、貢丸、甜不辣
妊娠糖尿病飲食四原則
●高纖醣類為主並分配三餐
●每餐必搭蔬菜穩血糖
●吃原型食物避免隱性醣類
●盡量在家自己煮
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