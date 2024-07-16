健康網》補水祛濕一「夏」！ 9食物一次曝 四季豆、酸梅入列

中醫師舉例，夏日袪濕，可吃薏仁、扁豆、四季豆。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎，該如何調理身體呢？中醫師表示，夏季養生主要著重於袪濕、補水、瀉火3大原則，其中祛濕可吃薏仁、扁豆、四季豆等；透過酸梅、檸檬、山楂補水，以及多吃苦瓜、西瓜、綠豆等瀉火。不只如此，又因夏季「心之液」汗液流失過多，易對心臟功能造成損害，更要依照養心三字經：養心陽、養心陰、養心血，調養身體。

中醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享，夏季雖體表陽熱之氣偏盛，但體內的陽氣並未亢盛，大量食入冷飲、瓜果，等同於毀損人體的陽氣，違背「春夏養陽」的養生思想。因此，此時飲食應以清淡為上，以蔬菜、穀類食物為主，可以多食用粥類食物，避免過分的寒涼與溫熱。下為夏季養生3大原則：

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●袪濕：可吃薏仁、扁豆、四季豆。

●補水：酸梅、檸檬、山楂。

●瀉火：苦瓜、綠豆、西瓜。

夏季汗液流失傷「心」 謹記養心3字經

不只如此，因夏季各種疾病易發，因此也提供3大飲食保健。中醫師說明，天氣太熱除了會消耗人體陽氣，另一方面，被稱為「心之液」的汗液流失過多，自然更易對心臟功能造成損害。此時，調養應謹記養心三字經—養心陽、養心陰、養心血。

●養心陽：心陽虛是心氣虛的發展，是心臟功能減弱的一種表現。心陽虛者經常出現心慌氣喘、面色蒼白的症狀，這類人一定要避免出汗過多，以免傷了心陽，可服用西洋參或飲用黃耆泡水，緩解心陽虛症狀。

●養心陰：心陰虛的人多半呈現「五心煩熱」症狀（兩手手心、兩足足心發熱，心胸煩熱）、咽喉干癢、失眠，因此要避免過度勞累，減少出汗，多食用大棗、小米粥等食物，緩解心陰虛症狀。

●養心血：心血虛的人常出現頭暈乏力、臉色發白、唇甲色淡的症狀，可通過當歸等補益氣血的藥材加以調理。

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