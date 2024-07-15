健康網》「好好呼吸」有助燃脂！ 醫：這些部位往上就錯

醫師表示，脂肪的代謝途徑是以二氧化碳的形式，從呼吸中排出的；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了鏟去身上肥肉，變成窈窕體態，不少人拚命運動節食。不過北秀健康管理診所醫師陳君琳提醒，其實呼吸正確與否會影響燃脂效率，她分享1招簡易判斷法，深吸一口氣，觀察手尖、脖肩頸和頭部，如果這些部位往上延伸，就代表呼吸方式錯誤。

陳君琳在臉書專頁「精準減重｜北秀健康管理診所」發文指出，脂肪的代謝途徑是以二氧化碳的形式，從呼吸中排出的。脂肪燃燒需要氧氣，而氧氣來自於呼吸。1個人平均每天會呼吸約23000次，1年約840萬次。

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呼吸的深度和頻率，直接影響吸入的氧氣，以及呼出的二氧化碳量。但是，許多現代人因為生活步調快、壓力大、甚至是新冠後遺症，導致呼吸淺而快，甚至不自覺地憋氣，要當心不良的呼吸可是會影響脂肪燃燒的。

陳君琳表示，正確的呼吸方式應該是開合式的呼吸，像小朋友和動物一樣，吸氣時整個胸腔是對外擴張，而非向上吊起肩膀的。隨著成長，我們因久坐、受傷或穿著束縛衣物，常會變成依賴肩膀和脖子呼吸。久而久之，會加重肩頸酸痛的現象，還會導致燃脂效率變差。

每多10公斤 呼吸中止風險升2倍

此外，她說明，如果睡覺時如果呼吸中止，等於是身體暫時缺氧，對身體會造成很大的壓力，導致壓力荷爾蒙失調，也容易造成白天食慾大增；如果因為食慾旺盛，吃太多而體重增加，脖子的肉變多，又更容易在睡覺的時候肉往後掉，導致壓迫到呼吸道，進而惡化成睡眠呼吸中止症。

根據統計，體重每上升10公斤，發生呼吸中止的風險就會上升2倍。呼吸中止容易導致肥胖，而肥胖又會加重呼吸中止，是一個惡性循環。

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