健康網》遠離「細菌性腸胃炎」疾管署提醒飲食要煮熟

高溫容易導致食物變質、細菌孳生；疾管署提醒應注意是否有可疑症狀。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎熱的時候總是會想吃點涼麵等「涼感食物」；然夏季是食物中毒發生的高峰，疾管署提醒用餐前應確認是否有煮熟，以防細菌型腸胃炎入侵，引發噁心嘔吐，甚至血便、儂便等。

衛福部疾管署在粉專「疾病管制署 - 1922防疫達人」表示，炎炎夏日氣溫節節升高，忍不住讓人想來點「涼感食物」消消暑！但也要注意高溫容易讓食物變質，建議大眾確認食材是否徹底煮熟，以免「細菌型腸胃炎」入侵！

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疾管署強調，一旦吃完東西發現自己有頭痛發燒、噁心嘔吐、腹瀉腹痛甚至血便或膿便等任一項症狀，都要多留意。

夏日飲食4大重點：

●生熟食分開

●食物徹底煮熟才食用

●保持手部、食材衛生

●確認食材都新鮮

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