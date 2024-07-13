健康網》睡了還是累？ 恐是身體在發炎 吃「這些」可改善

醫師說，身體在慢性發炎，可多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜、水果、全穀物、豆類、深海魚類等富含抗氧化物質；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管怎麼睡還是覺得很累？休息再久都覺得全身痠痛？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，這可能代表身體正在慢性發炎，若想改善可以從飲食上調整，像是多吃深色蔬菜、水果、深海魚、全穀物、豆類等，或是每週運動150分鐘以上，亦或是睡滿7個小時。

張瑜芹提到，身體的慢性發炎通常沒有明顯的症狀，但有一些潛在的徵兆注意，像是：持續的疲勞；持續的肌肉或關節疼痛；頻繁的頭痛或偏頭痛；消化不良、腹瀉或便秘；記憶力或專注力下降。

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慢性發炎改善3方法

飲食調整：多攝取抗發炎食物，如深色蔬菜、水果、全穀物、豆類、深海魚類等富含抗氧化物質。減少加工食品、炸物、糕點等精製碳水化合物的攝入量。適量補充益生菌與Omega-3脂肪酸。

運動習慣：適度有規律的運動可促進新陳代謝，降低體內發炎物質水平。建議每週運動150分鐘以上。

睡眠充足：睡眠不足會增加發炎蛋白的分泌，保持7-8小時睡眠很重要。

張瑜芹說，慢性發炎其實來自於長期不健康的生活，當飲食、睡眠這些基本需求無法滿足身體，自然就無法保持健康。另外，身體的慢性發炎若長期持續未獲控制，可能會導致一些嚴重的健康問題，包括糖尿病、關節炎等。

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