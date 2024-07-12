外籍男子入境發燒 爆今年首例茲卡病毒！

外籍男子自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀，由桃園機場檢疫站採檢送驗，7月9日二次採檢，確診感染茲卡病毒；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今（12日）公布今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，染病的是北部20多歲外國籍男性，個案6月27日自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀，由桃園機場檢疫站採檢送驗，7月9日二次採檢，確診感染茲卡病毒。

疾管署說明，目前個案及同住者均無症狀，地方衛生單位已完成個案活動地進行環境孳生源清除及相關衛教，後續將持續進行社區監測至8月2日；自2016年迄今，國內共有30例確診病例，均為境外移入；2016年累計13例，2017年至2023年每年均為5例以下。

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疾管署指出，國內確定病例感染地包括泰國7例、越南6例、菲律賓、緬甸及馬來西亞各3例、馬爾地夫2例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例，以東南亞國家占80%最多。

國際疫情方面，疾管署說，鄰近的東南亞國家，泰國及新加坡持續報告病例，泰國今年迄今報告148例，新加坡多屬零星個案累計8例，皆與去年同期相當；南美洲國家以巴西疫情較為嚴峻，截至5月25日報告逾2萬例，由於各國醫療檢驗資源不等，部分國家未公布病例數。

疾管署提醒，世界衛生組織已將菲律賓等92個國家或地區列為近期或先前有茲卡病毒傳播風險的國家，疾管署也於2020年11月6日將菲律賓疫情提升為第一級：注意。一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

疾管署表示，民眾如需前往風險國家應做好防蚊措施，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為；並請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史。

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