健康網》兩眼顏色不一樣？ 醫：虹膜異色症恐是身體出問題

虹膜異色症是指同一個人兩眼的顏色不同，或者是同一眼球，不同的虹膜部位有不同的顏色；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕虹膜的顏色多取決於基因，但兩個人之間虹膜的顏色會有差別，取決於虹膜上黑色素的濃度，但如果是「虹膜異色症」要怎麼辦？珍世明眼科診所院長王孟祺於臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」發文表示，沒有病變的患者可當成個人特色，或是配戴虹膜變色的隱形眼鏡。但要注意，有些虹膜異色症是代表，眼球或身體具有某種疾病。

王孟祺指出，虹膜異色症是指同一個人兩眼的顏色不同，或者是同一眼球，不同的虹膜部位有不同的顏色。這種狀況並不一定是病態的，有時是基因所造成的；但是有些虹膜異色症，代表眼球或身體具有某種疾病。

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虹膜異色3個案

王孟祺分享3名個案情形，首先混血兒患者甲，他的右眼是咖啡色中有點藍，左眼是藍中有點咖啡色，因為父母分別是台灣人與外籍人士，可見兩位的基因在小孩身上可說是勢均力敵。這樣的虹膜異色是天生基因所造成，沒有眼球上的疾病。

王孟祺接著談另一位患者乙的右眼比左眼顏色來的淡，成因是右眼之前罹患過虹彩炎，導致虹膜顏色變的斑駁。而患者丙的同一眼虹膜顏色對半分，一半明顯黑色素較多，像是陰陽兩極。經長期追蹤並無變化，也沒有其它眼睛異常。

王孟祺提到，沒有病變的患者，不妨把它當做是個人特殊的標誌。若是真得很在乎，市面上有虹膜變色的軟式隱形眼鏡可以配戴。當然，若是發現自已或家人的虹膜顏色，有明顯的變化或伴隨其他的症狀，還是要請眼科醫師詳細檢查，是否有眼睛或全身性的疾病。

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