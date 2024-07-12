健康網》取卵前不能泡溫泉？ 醫點名「1族群」別去

醫師指出，卵巢過度刺激症候群的高危險群，在泡溫泉時，比較可能出現暈眩等不適；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕要進行試管嬰兒療程、凍卵或捐卵的女性，一定會經歷取卵手術，但聽說取卵前不能泡溫泉，真的嗎？婦產科醫師仇思源於臉書粉專「婦產科醫師Dr. Chou 仇思源的醫療服務站」發文指出，卵巢過度刺激症候群的高危險群比較不適合，其他沒有此限制。

取卵前能不能泡溫泉？他表示，這答案因人而異，實際上如果是卵數正常、一切生理數據都無異狀的婦女朋友們，想要泡泡溫泉放鬆一下，沒有問題。倘若無論如何都無法放心，那麼也可以選擇泡泡腳；建議取卵前腹部腫脹者，建議先不要泡溫泉

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什麼樣的情況建議避免取卵前泡溫泉呢？他指出，答案為卵巢過度刺激症候群的高危險群（如卵泡數量多、多囊性卵巢患者），建議避免泡溫泉。上述婦女朋友在泡溫泉時，比較可能出現暈眩等不適。原則上如果卵泡數量多，卵巢會比平常來的腫大，腹部會脹的滿明顯。如果有這樣的情況，就不建議進行任何劇烈運動，包括泡溫泉。

他表示，進入人工生殖後的每一步，大家總是小心翼翼，這態度是好的，只是要提醒女性朋友們別處處給自已過多限制而忘了放輕鬆。

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