健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不請長假也能抗癌！39歲乳癌女4週完成放療 關鍵是「這項技術」

2026/01/03 10:27

國軍台中總醫院放射腫瘤科主任劉珉玥。（國軍台中總醫院提供）

國軍台中總醫院放射腫瘤科主任劉珉玥。（國軍台中總醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕「只要配合深吸一口氣，治療就開始了。」39歲陳女士躺在放射治療床上，神情平靜，很難想像，半年前她還因為害怕與保守觀念，對左側乳房摸到腫塊選擇視而不見，直到家人不斷勸說，才鼓起勇氣就醫，確診為第一期左側乳癌。

然對陳女士而言，治療不只是「活下來」，還必須兼顧工作、家庭與生活品質，在國軍台中總醫院，她選擇由「全女性放射治療醫療團隊」陪伴，放射腫瘤科主任劉珉玥醫師量身規畫治療策略，採用目前國際主流「乳癌低分次全乳放射線治療」，並結合「呼吸調控精準放射線治療技術」。

相較傳統需長達6週療程，低分次療程將時間縮短至4週（約20次），不僅療效相當，也大幅降低病友往返醫院負擔，更重要的是，透過即時呼吸調控系統（RGSC）監測呼吸週期，僅在深吸氣並短暫閉氣時間照射，讓胸腔內正常組織與腫瘤拉開距離，大幅減少心臟與肺臟接受輻射照射劑量，進一步降低長期心血管併發症風險。

治療期間陳女士無需住院，仍能照常上班、陪伴家人，整個療程中僅出現局部皮膚輕微泛紅與短暫疲倦感，透過日常照護即可緩解，確實提升了治療期間生活品質；劉珉玥醫師指出，多項國際大型研究已證實，乳癌低分次放射治療在局部控制率與整體存活率上，與傳統療程相當，副作用並未增加，結合呼吸調控精準技術，更進一步提升治療安全性。

呼吸調控精準放射線治療。（國軍台中總醫院提供）

呼吸調控精準放射線治療。（國軍台中總醫院提供）

