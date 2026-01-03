冷氣團來襲 長者、三高族正確抗寒 防心血管疾病急性發作

▲高齡長者及三高族群務必要做好保暖措施，圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

冷氣團接連報到。國健署長沈靜芬提醒，寒流來襲時，心血管疾病患者、高齡長者及三高族群（高血壓、高血糖、高血脂）務必提高警覺，做好正確抗寒準備，尤其要加強頭頸與四肢保暖，降低低溫對健康造成的衝擊。

加強頭頸與四肢保暖

沈靜芬指出，氣溫驟降時，人體血管會自然收縮，血壓隨之上升，若慢性病控制不佳，容易誘發心肌梗塞或腦中風等急性心血管事件。她強調，低溫防護不只是多穿衣服，日常慢性病管理同樣重要。心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子，包括缺乏規律運動、不健康飲食造成的三高問題、過重或肥胖，以及吸菸等不良生活習慣。

20歲以上逾4成三高不自知

國健署調查顯示，20歲以上國人中，約有4至7成三高異常者並不自知，因未及早調整生活型態或接受治療，增加心臟病與中風等心血管疾病風險。

沈靜芬提醒民眾除做好保暖，更應加強健康管理，並提出4項建議。

首先是定期健檢、控制三高。國健署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾皆可參與，透過定期檢查掌握自身健康數據，建議血壓控制在120/80mmHg以下，空腹血糖維持在70至99mg/dL，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）一般民眾應低於130mg/dL，若長期偏高，應進一步諮詢醫療人員。

第2是善用工具、科學算病。國健署建置「科學算病館」，可將健檢數據轉換為未來10年罹患冠心病、腦中風、糖尿病及心血管不良事件的風險評估，協助民眾及早調整生活型態。

第3是健康飲食、減輕負擔，遵循少油、少鹽、少糖及高纖的三低一高原則。

第4是規律運動，每週累積150分鐘中度身體活動，如快走、騎自行車或多爬樓梯。

另一方面，入冬最強冷空氣來襲，是否再現急診壅塞備受關注。台大醫院急診醫學部主任張維典表示，目前急診人潮尚未明顯增加，但真正嚴峻的低溫才剛開始，未來2至3天仍需密切觀察。

他指出，寒流期間，最需留意心肌梗塞、腦中風、心因性猝死，以及慢性阻塞性肺病（COPD）與氣喘惡化等狀況，高風險族群務必提高警覺，平安度過寒冬。

